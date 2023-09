Es casa amb el sogre després que el nuvi fugís el dia del casament a Indonèsia

Casament esperpèntic a. Una núvia va quedar-se sola a l'altar el 29 d'agost després quei no es presentés per formalitzar el seu matrimoni a la localitat de Jikotamo, a l'Illa Obi. Si bé, la cerimònia no va quedar cancel·lada i el banquet es va celebrar amb total normalitat.I és que eli es va casar amb la núvia. Ambdues famílies havien invertit molts diners en el casament i la de la dona havia pagat ja el dot, encara vigent al país. Per això, el sogre va trobar una solució poc ortodoxa, però, a parer seu, efectiva per evitar mals majors.en cap moment i el matrimoni imprevist va quedar formalitzat. A més, l'escena va ser enregistrada i el vídeo s'ha viralitzat a les xarxes socials. En total, les famílies van evitar perdre, que equivalen a 1.600 euros.

