Catalunya registra 607 suïcidis el 2022, 31 més que l'any anterior

El 2022,, un 5% més que el 2021 (576), segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya que elha exposat aquest dijous amb motiu del. El conseller,, ha dit que la Generalitat vol intensificar la prevenció del suïcidi i ha anunciat que oferiran atenció psicològica a familiars de persones que s'han suïcidat, que també són supervivents. Per això, els centres de salut mental es posaran en contacte amb ells a partir de dades de l'Les, ideacions i intents, hanel 2022, un centenar més que el 6.531 el 2021. En el primer semestre del 2023, la tendència s'ha revertit i elsun 2,9%, sobretot en noies menors de 25 anys (-7,8%), després de la pujada de la pandèmia.El titular de Salut,, ha reconegut quei han de "millorar", i és que des del 2014 s'han registrat més de 39.000 episodis de conducta suïcida. Pel que fa al primer any de funcionament de laa través del, que gestiona el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'han atès. D'aquestes, 882 han estat de risc imminent de suïcidi i 2.052 han estat de risc elevat, per la qual cosa en tots dos casos s'han activat recursos per actuar, mentre que en 9.160 consultes no s'ha requerit l'activació de cap recurs.