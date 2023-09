Francina Armengol assistirà a l'acte del Govern per la Diada

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La presidenta del Congrés dels Diputats,, assistirà dilluns que ve a l' acte institucional de la Diada que organitza el. Fonts de la presidència de la cambra baixa han explicat que Armengol acudirà a tots elsde les comunitats autònomes "amb l'objectiu de reforçar el compromís de la cambra baixa amb l'estat autonòmic".Aquest dijous estarà a l'acte central del dia d', divendres al d'i dilluns 11 de setembre al de la Diada que es farà aa les 22 hores. "El Congrés dels Diputats és el reflex de lad'Espanya i de la diversitat dels pobles, cultures i llengües que conviuen i enriqueixen el país", remarquen les mateixes fonts.El Govern ha escollit lacom a fil conductor dels actes i la imatge institucional per a la Diada. En aquest sentit, l'acte institucional per a l'se celebrarà a les, com els darrers anys, i reivindicarà el català com a "nexe d'unió en la diversitat".L'executiu català planteja una posada en escena amb artistes que representin ladel país, amb músics de tot el territori de parla catalana, performances lingüístiques i la participació de col·lectius culturals de tot el país. Armengol hi farà acte de presència després de ser elegida presidenta del Congrés amb els vots de l', i a canvi de permetre l'ús del català, el basc i el gallec a la cambr a.