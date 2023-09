Parc Astronòmic del Montsec: el millor cel i les millors instal·lacions de Catalunya

Informació pràctica del Parc Astronòmic del Montsec

El planetari de l'Ull del Montsec, totalment renovat, estrena aquesta temporada tres pel·lícules vinculades a l'astronomia i a l'exploració espacial.

Voyager Una pel·lícula que explica l'emocionant crònica de la missió espacial més notable de la història. El 1977 es van llançar dues sondes espacials per explorar els planetes més llunyans del sistema solar: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú i les seves llunes. Aquestes naus espacials van enriquir molt el nostre coneixement dels mons llunyans. Ara, després de quatre dècades, exploren l’espai interestel·lar. Com dues ampolles llançades a l’oceà còsmic, ambdues sondes porten un missatge: el disc d’or, destinat a qualsevol civilització alienígena.

Capcom Go! El 20 de juliol de 1969, 600 milions de persones a tot el món van reunir-se al voltant de la televisió per presenciar un moment històric retransmès en directe des de la Lluna. “Aquest és un petit pas per a un home, però un salt de gegant per a la humanitat”, tal com va dir Neil Armstrong. El món ho va celebrar quan els astronautes van fer els seus primers passos al satèl·lit. Però poques persones eren conscients del gran esforç que havia suposat arribar-hi. Aquests astronautes de l’Apol·lo 11 eren només 2 de les gairebé 400.000 persones que havien treballat durant 10 anys per aconseguir l'objectiu. Però com ho van fer? Què es va necessitar per enviar els humans a la Lluna?

3-2-1 Lift Off L’Elon és un hàmster científic que viu en un abocador. Intenta encaixar a la comunitat de rates locals, però ningú el pren seriosament. Les rates no estan interessades en els seus experiments científics que sovint fracassen. Un dia l’Elon sent un xoc. Al jardí troba un cràter amb un robot danyat. Com va arribar fins aquí? El hàmster arregla el robot i descobreix que va caure d’una nau espacial que prepararà Mart per a la colonització. Però la nau marxa en tres dies. I així comença la gran aventura de l'Elon. Aconseguirà que el robot torni a la seva nau abans que marxi amb tots els amics? 3-2-1 enlairament!

Una tardor d'astronomia i música

“Música sota les estrelles”

Festival d'Astronomia del Montsec

Laés considerat el. Allunyada de les grans ciutats del país, l'altitud i la combinació de poques pluges, però humitat elevada asseguren l'absència de contaminació lumínica i una gran quantitat de nits serenes perfectes per observar estrelles i planetes.En aquests'ubica el Parc Astronòmic del Montsec , equipament de referència no només a Catalunya, sinó també en l'àmbit internacional. Creat el 2009, és clau en la docència i la divulgació de les ciències de l’espai i l’univers amb activitats per a tots els públics, tant diürnes com nocturnes, dirigides a famílies, escoles i universitats, entre altres.Amb unes condicions equiparables als, l'Astronòmic ha rebut els. El 2020 va guanyar el Premi Starlight en la categoria d’Educació i Difusió de l’Astronomia i el Cel Fosc mentre que el 2019 va rebre el reconeixement d’ambaixadors Platí de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional. A més, el 2013 es va convertir en el segon paratge mundial en rebre la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight, reconeixement amb l'aval de la Unesco.Àger (la Noguera)A 60 km de Lleida, 150 de Tarragona i 180 de BarcelonaGeneral 10-16 euros (diürna/nocturna), reduïda 9-14,50 euros (diürna/nocturna) i gratuïta per a menors de cinc anys.A la tardor obert els divendres (tarda-nit), dissabtes (matí, tarda-nit) i diumenges (matí): 973 053 022L'és un. La instal·lació estrella del Parc Astronòmic té dos vessants. Per una banda, és unamb una tecnologia d'última generació mentre que, per l'altra, és una plataforma per a l'observatori del cel en directe.Aquesta temporadaamb una inversió d'uns 600.000 euros. Estrena un sistema de projecció 3D full dome 360 -el- que permet la recreació tant del cel actual com de qualsevol època, així com la reproducció de pel·lícules a qualitat 6K.La nova sala multimèdiaen dues i tres dimensions, observant els veritables moviments de les estrelles amb el cel nocturn de Gaia, el model de simulació d’estrelles més nou i entendre l’origen, estructura i evolució de les estrelles. També es pot visualitzar la superfície de la Terra amb alta resolució, profunditat i amb una àmplia varietat de capes meteorològiques i geogràfiques, així com fer la simulació personalitzada de fenòmens meteorològics com ara: núvols, pluja i llamps i crear els seus propis bòlids.A més, s’ha fet una remodelació del pati de butaques, incrementant un 26% la seva capacitat, i s’ha habilitat perquè sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda.L'Ull del Montsec és també una. La cúpula de 12 metres de diàmetre i la paret frontal s’obren completament, de manera que deixen el visitant sota el millor cel de Catalunya.Laés una de les temporades altes de l'Astronòmic. I és que del setembre al desembre se celebra una nova edició del cicle “Música sota les estrelles” mentre que del 12 al 15 d'octubre torna el Festival d'Astronomia del Montsec.Elés un dels plats forts del Parc Astronòmic del Montsec que enguany arriba a la 13a edició. Sónde setembre a desembre i inclou la visita al parc i una actuació musical d’artistes catalans.Els espectacles -que es programen per partida doble- es fan un cop al mes i consisteixen en una actuació decom Elle León, Asori, Carles Viarnès, Jazz Pretenders i Selva nua en un espai emblemàtic per gaudir de la música “sota les estrelles” a un preu de 20,00 euros.De l', a l'Astronòmic se celebra el 9è Festival d’Astronomia del Montsec. Un esdeveniment que compta ambpensades per a tota la família amb l'objectiu de divulgar la ciència en la societat i fomentar el coneixement del Montsec com a destinació d’astroturisme.En aquesta edició es dedica a la figura del prestigióscoincidint amb l'any on es commemora el naixement del seu centenari. Bioquímic de formació, els seus estudis van ajudar a entendre l'origen de la vida a la Terra i també va ser una persona clau per fer realitat l'actual Parc Astronòmic del Montsec.