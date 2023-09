La Generalitat inicia els tràmits per donar el tret de sortida al hub financer a la Borsa de Barcelona

La Generalitat ha iniciat els tràmits per fer realitat el projecte de creació d'un hub financer a l'edifici de la Borsa de Barcelona. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dijous els detalls de la convocatòria per trobar un operador que desenvolupi el projecte. L'executiu català defensa que es tracta d'un "projecte estratègic" que suposa una "oportunitat única" per convertir Barcelona en un "centre dinamitzador" de l'ecosistema financer a Catalunya.



En concret, el Govern cedirà l'ús de cinc plantes de l'edifici del passeig de Gràcia durant un període de sis anys, del 2024 al 2029, a un operador que dugui a terme la "promoció, dinamització i competitivitat dels serveis financers al voltant de la tecnologia, les finances sostenibles i l'emprenedoria d'inversió a Catalunya". El període de presentació d'ofertes s'obre aquest divendres i finalitzarà el 31 d'octubre.

El text publicat al DOGC també detalla que l'operador haurà de dur a termed'empreses emergents i organitzar com a mínimanuals per posar en contacte emprenedors amb inversors, entre altres. La subvenció s'atorgarà en règim de concurrència competitiva i, a partir del 31 d'octubre, el Departament d'Economia tindrà sis mesos per resoldre la convocatòria.La consellera d'Economia,, va anunciar la intenció de crear un hub financer a la Borsa de Barcelona a finals de juny des de Zurich, on es va reunir amb el gestor de la borsa suïssa,. L'edifici ubicat al passeig de Gràcia té deu plantes, cinc de les quals gestiona el Govern i que, fins al 2020, estaven ocupades pel Departament d'Economia. Aquestes són les que se cediran a l'operador que guanyi la licitació. Les altres cinc estan ocupades, precisament, pel grup Six, que és propietària de, l'operadora dels mercats de valors a l'Estat.