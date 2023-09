França investiga el suïcidi d'un adolescent que havia denunciat assetjament escolar

Elha obert aquest dimecres unai ha fet autocrítica després que un, al nord-est de París, per l'que rebia per part dels companys de classe. El ministre d'Educació,, ha explicat que la investigació administrativa, paral·lela a la policial, ha de permetre aclarir les circumstàncies del bullying que va patir el jove.", ha admès el ministre, alhora que ha confirmat que l'adolescent va ser víctima d'assetjament i insults constants per part d'altres alumnes del centre. Uns alumnes que estani que han estat citats per l'escola en diverses ocasions.Si bé, els pares del noi es queixen que. I és que el jovediferent, a París. Si bé, el canvi no li va permetre reprendre la seva vida amb normalitat i es va acabar suïcidant aquest dimarts.

