Este tío es más culé que el escudo, puro corazón. Con Gavi al fin del mundo. 💙❤️

Pregunto al menos dos veces si al final del discurso decía "Visca el Barça", le dijeron que no, y aún así lo dijo. 🥹😍 pic.twitter.com/DN7BsBtNz4 — Sara_06 (@Sara_dlmn06) September 6, 2023

Ningú dubta queés un dels jugadors més culers de la plantilla del. Format a, ha passat per bona part de les categories del club i cada cop que marca un gol fa diversos petons a l'escut. Ara, el documentalha ofert un nou moment d'aquest sentiment blaugrana del futbolista de només 19 anys.L'escena mostra com Gavi ies dirigeixen a la gala de premis dedel 2022, en què l'andalús va rebre el premicom a millor futbolista menor de 21 anys. De camí a la gala, Gavi pregunta si pot concloure el seu discurs dient "Visca el Barça", però l'assessor de comunicació del club li diu que millor no fer-ho. Pedri li recorda que en l'edició anterior va recollir el premi dient "moltes gràcies i bona nit", un tancament que l'assessor comparteix.A Gavi no li va convèncer la resposta i ja als passadissos del lloc on se celebra lava tornar a preguntar a l'aire: "Al final no dic 'Visca el Barça', no?". "Jo no ho diria", li respon algú. Però és que s'ho feia a sobre i no ho va poder evitar. Al final del discurs, com no podia ser d'altra manera, Gavi va deixar anar el "Visca el Barça" davant la reacció feliç i somrient deha estrenat aquest dimecres la segona temporada del documental del Barça, que en aquesta ocasió recull en quatre episodis la intrahistòria del club blaugrana per aconseguir el títol dede la temporada passada. La primera entrega, publicada a finals del 2022, ja va ser un èxit i llavors mostrava la reconstrucció del club amb l'arribada de Laporta a la presidència.

