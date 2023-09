La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa creix: més de 30 propostes culturals per a la nova temporada

Els ponents convidats durant la taula rodona Foto: Mar Riera

Les 10 estrenes: del poder femení als dinosaures

Interior Berlanga : una producció pròpia que proposta un retrat íntim i complet de Luis García Berlanga, un dels cineastes espanyols més internacionals i autor d'un relat humorístic i crític de l'Espanya de la segona meitat del segle XX.

: una producció pròpia que proposta un retrat íntim i complet de Luis García Berlanga, un dels cineastes espanyols més internacionals i autor d'un relat humorístic i crític de l'Espanya de la segona meitat del segle XX. Dinosaures de la Patagònia : organitzada en aliança amb el Museu Panteològic Egidio Feruglio, els visitants es podran endinsar en una de les regions del món que conserven restes paleontològiques més primitives dels dinosaures.

: organitzada en aliança amb el Museu Panteològic Egidio Feruglio, els visitants es podran endinsar en una de les regions del món que conserven restes paleontològiques més primitives dels dinosaures. Venerades i temudes. El poder femení en l'art i les creences : amb obres procedents del Museu Britànic, aquesta exposició és un recorregut per la influència espiritual femenina al llarg de la història i de sis continents.

: amb obres procedents del Museu Britànic, aquesta exposició és un recorregut per la influència espiritual femenina al llarg de la història i de sis continents. Art i natura. Un segle de biomorfisme : gràcies a la col·laboració amb el Centre Pompidou de París, la mostra recorrerà 100 anys de diàleg entre l'art i la natura.

: gràcies a la col·laboració amb el Centre Pompidou de París, la mostra recorrerà 100 anys de diàleg entre l'art i la natura. Música i matemàtiques. Un viatge sonor del caos al cosmos : una mostra que explorarà la relació entre aquestes dues disciplines, que comparteixen l'abstracció, la complexitat i la precisió.

: una mostra que explorarà la relació entre aquestes dues disciplines, que comparteixen l'abstracció, la complexitat i la precisió. Horitzó i límit. Visions del paisatge : una exposició formada per obres de paisatges de la col·lecció Art Contemporani Fundació La Caixa.

: una exposició formada per obres de paisatges de la col·lecció Art Contemporani Fundació La Caixa. L'arbre del que encara no saps : en aquesta mostra, la comissària Caterina Almirall teixeix una xarxa de mirades complicitats i influències a través de 26 obres de 19 artistes dones.

: en aquesta mostra, la comissària Caterina Almirall teixeix una xarxa de mirades complicitats i influències a través de 26 obres de 19 artistes dones. Des de la frontera : comissariada per Mei Huang, aquest projecte parteix de la idea dels límits físics entre els estats per explorar l'actualitat de les fronteres amb un discurs poètic.

: comissariada per Mei Huang, aquest projecte parteix de la idea dels límits físics entre els estats per explorar l'actualitat de les fronteres amb un discurs poètic. La dama del llum : amb Mariona Moncunill i ferranEIOtro com a comissaris, aquesta mostra combina el discurs artístic amb una interpretació de totes les dades que genera una obra d'art.

: amb Mariona Moncunill i ferranEIOtro com a comissaris, aquesta mostra combina el discurs artístic amb una interpretació de totes les dades que genera una obra d'art. Clik. Nou espai d'exploració: el CosmoCaixa comptarà amb la gran novetat de la temporada, un espai destinat a fomentar la curiositat i l'amor per la ciència dels nens d'entre 4 i 11 anys mitjançant mòduls interactius educatius.

Projectes que continuen el periple

Impuls de la plataforma CaixaForum+

"Creixem en la cultura". Amb aquest lema, la Fundació La Caixa afronta lade la xarxa CaixaForum CosmoCaixa . Una proposta cultural formada per, entre les quals hi ha, que es podran veure als centres CaixaForum i al Museu de la Ciència CosmoCaixa, com també a les mostres itinerants que viatjaran per més de 80 ciutats de l'Estat i de Portugal.La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa constitueix uncom a motor de progrés de la societat. Per això, la Fundació La Caixa té com a objectiu aquest curs, perquè tothom la pugui viure a través d'una gran varietat de projectes i iniciatives: exposicions, tallers, conferències, cinema, debats i activitats familiars.La presentació de la temporada, que ha tingut lloc aquest dimarts al CaixaForum, ha anat a càrrec d', directora general adjunta de la Fundació La Caixa, que ha celebrat les bones xifres de visitants després del daltabaix de la pandèmia. En aquest sentit, ha expressat que aquest any se centraran en "la, la, la, lai la". Durant l'acte, també s'ha dut a terme una taula rodona per valorar les diferents propostes, amb la col·laboració d', directora de l'Àrea d'Exposicions i Col·lecció de la Fundació La Caixa;, director del Museu Nacional del Prado;, directora de Comunicació del Museu Paleontològico Egidio Feruglio de la Patagònia, i, cineasta i cuiner.Des de la Fundació La Caixa plantegen aquesta temporada com "un", en paraules de Durán. D'aquesta manera, la programació girarà entorn de, que combinaran produccions pròpies i d'altres en col·laboració amb grans institucions, com ara el, el, la, eli elLa nova temporada ve carregada de novetats:expositives que s'obren a múltiples formes d'expressió artística a través de l', la, la, la, lai elLa xarxa de centres CaixaForum i CosmoCaixa continuarà acollint una quinzena d'exposicions estrenades les últimes temporades. Entre les mostres que es mantindran destaquen, que ha tingut molt èxit entre el públic més jove al CosmoCaixa de Barcelona i ara arriba als centres de Girona i Tarragona;, que desembarcarà al CaixaForum Barcelona amb la col·laboració del Cinémàtheque Française;, que es quedaran al CaixaForum Barcelona arran de la bona acollida;, que ara es desplaçarà al CaixaForum Lleida, i, que s'estrenarà a Tarragona i Girona.La Fundació La Caixa continuarà impulsant aquesta temporada la plataforma en línia de franc CaixaForum+, estrenada el desembre del 2022 , que recentment ha superat els, tal com ha exposat Durán. Aquests primers nou mesos, la plataforma ha consolidat la seva aposta única en l'oferta audiovisual de l'Estat i ha anat enriquint un catàleg excepcional entorn de l'art, la música, la literatura, el pensament, la història, el cinema, les ciències de la vida, les ciències físiques, l'arquitectura i el disseny.Així doncs, està previst que aquesta nova temporada CaixaForum+ incorpori noves, sempre amb l'objectiu deper arribar a totes les persones que tenen interès per ampliar coneixements.