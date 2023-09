Un policia encobert va enganyar una dona amb una relació falsa durant 19 anys al Regne Unit

La infiltració de la policia en moviments civils és una pràctica estesa més enllà de l'estat espanyol. El mitjà anglès The Guardian ha destapat aquest dimecres el cas d'unque ha enganyat una dona amb una, fins i tot, ha tingut unamb ella.L'agent va ocultar la seva identitat real i es va inventar que era un home de negocis. De fet, en elconsta la identitat fictícia. Si bé, el 2020 va accedir aamb la "", com es refereix el mitjà per protegir la identitat de la dona, i va ser aleshores quan aquesta va descobrir que havia estat enganyada durant gairebé dues dècades.El descobriment va trastocar per complet la seva vida i la de la família, que relata que la dona és una ombra del que era i que tot plegat li ha provocat. "Plora cada dia, no dorm i té molta por", ha explicat la germana a The Guardian. Els altres integrants de la família també pateixen problemes de salut mental arran de l'engany.Ara, l'està investigant els oficials superiors de la, que coneixien la relació de l'agent encobert des del 2013 ia la Mery. No ha transcendit, però, l'objectiu de la infiltració.

