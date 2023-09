Una gran quantitat de ganivetades

Laque va sera casa seva pel seuaquest dimecres, 6 de setembre, aha acabatper les, segons han informat els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes socials. Malgrat que ella vaal lloc dels fets i no semblava que la seva vida estigués en perill, eldeque va rebre va fer que el seu estat passés a seren poques hores i adel matí d'aquestha acabatEls fets van tenir lloc a quarts de set de lad'aquest. Tal com vaNació, undees va presentar a lesdepsiquiàtric deamb lesdeperque haviala sevapatiapsiquiàtrics, feia poc temps que havia estat donat d'alta i tot just el dia abans havia patit unpsicòtic.Des del centre van passar l'avís immediatament als serveisi elsd'Esquadra es van desplegar al. Allí vanper la força aindicat i van trobar lade, una dona de, estirada a terra ide. Havia rebut unadeEl Sistema d'Emergències Mèdiques () vala dona i la vaJoan XXIII de Tarragona. En un primer moment no es patia pel seu estat, però hores després varadicalment i estava. Finalment, lano ha superat lesprovocades pel seuva seraquest mateixpelsd'Esquadra i estavaper una temptativa d'homicidi, una acusació que aradedesprés de la mort de la seva, a qui vabrutalment fins a llevar-li la vida.

Altres notícies que et poden interessar