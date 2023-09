El govern espanyol va evitar inhabilitar Rubiales per un altre cas d'«abús de poder» en el futbol femení el 2021

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elva rebaixar el 2021 un informe delque denunciava unper evitar inhabilitar el president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF),, segons una investigació d'El Mundo. L'aleshores president del CSE,-ara senador del PSOE-, va contradir els seus subordinats i va deixar-ho en un cas de "".El febrer de 2021, la subdirectora general d'Esport Professional i Control Financer de l'organisme que depèn de l'executiu espanyol va determinar que Rubiales havia "abusat de la seva autoritat" per fer. El 25 de desembre del mateix any, però, Franco va desautoritzar l'informe i va rebaixar els fets a unes simples "discrepàncies jurídiques".Tot plegat va quedar en res, tot i que el document, al qual ha tingut accés El Mundo, parlava d'un "inherents" al càrrec de Rubiales i defensa que aquest es vai no dels interessos federatius per "", ja que percebia un percentatge dels ingressos de la RFEF en aquest concepte.Ara, el govern espanyol vol arribar fins al final per apartar definitivament Rubiales de la presidència de l'òrgan rector del futbol espanyol, tot i el revés del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) , que veu les actuacions a la final del Mundial femení i els dies vinents com un fet, pel qual l'executiu no pot suspendre'l cautelarment i caldrà esperar la resolució final. Per la seva banda, el cas es jutjarà als tribunals després que Jennifer Hermoso hagi formalitzat la denúncia contra Rubiales a través de la Fiscalia.