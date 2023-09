Aconsegueixen crear un embrió artificial a partir de cèl·lules mare

Fita important en la investigació de la vida humana. Un grup de científics de l, liderats per, ha aconseguit crear el primer embrió humà de manera artificial i han aconseguit mantenir-lo fora de l'úter durant 14 dies. Això s'ha aconseguit a partir decultivades i l'avenç, publicat a la revista Nature , obre una nova via per investigar els problemes en la fase prematura de l'embaràs.En el procés de creació de l'embrió, per tant, no s'ha fet servir ni l', nini. El grup de científics han fet servir com a base els models sintètics d'embrions defets, precisament, a partir de cèl·lules mare. La data de dues setmanes és important, ja que és el moment en què l'embrió passa a ser considerat un ésser humà.Tal com detalla el grup de científics en la investigació, els embrions sintètics tenien absolutament totes les estructures i compartiments de les primeres setmanes d'un de real, com són la, el, eli altres. "Amb els resultats obtinguts, tenim una oportunitat sense precedents per posar llum als misteris sobre els inicis de l'embrió", conclouen.

Altres notícies que et poden interessar