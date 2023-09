Vuit futbolistes del Barça aspiren a guanyar la Pilota d'Or

Allau de nominacions blaugrana a la. L'Équipe, que és qui gestiona el prestigiós premi des que se separés de la, ha fet públics els candidats al trofeu tant en categoria masculina com femenina. És en aquesta segona on el Barça s'endú tot el protagonisme, amb les nominacions d'Ara bé, qui parteix amb l'avantatge més gran de totes elles és Aitana Bonmatí. La catalana ja ha estat premiada com la millor jugadora de laque va guanyar el Barça i delque ha guanyat la. Així doncs, tot fa pensar que prendrà el relleu d'Alèxia Putellas -que s'ha endut el trofeu en les últimes dues edicions- en la gala que se celebrarà el pròxim 30 d'octubre aPer altra banda,-per la seva temporada amb el Manchester City- són els dos jugadors del Barça que es troba a la llista dels nominats en categoria masculina. A aquestes dues nominacions cal afegir-li queoptarà alcom a millor porter del món.

Altres notícies que et poden interessar