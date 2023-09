🗨️"En España los y las ciudadanas han votado para seguir avanzando, seguir ganando derechos.

Primeres paraules dedesprés de la trobada amba Brussel·les. La líder de, en un acte des d', ha llençat un missatge molt optimista per als interessos de: "Després de la conversa amb el senyor Puigdemont, estic convençuda que hi haurà govern progressista", ha assegurat, a la vegada que ha demanat veure Catalunya "com una oportunitat, i no com un problema".Aquest és el primer cop que la vicepresidenta del govern espanyol en funcions es pronuncia sobre la trobada d'aquest dilluns ajuntament amb. I és que fins ara l'únic posicionament dels implicats sobre la reunió, que va durar tres hores, era un comunicat conjunt en què anunciaven la voluntat d'"explorar totes les" per desbloquejar el conflicte.Dues d'aquestes possibles solucions les va marcar el mateix expresident de laen una conferència aquest dimarts com a condicions per investir Sánchez: l'amnistia i l'. Precisament Sumar ha defensat la creació d'unaa canvi dels vots deperquè el màxim dirigent deles mantingui a laDíaz, en la línia de reivindicar Catalunya com una "oportunitat", ha celebrat que aquest dimecres s'hagi registrat la reforma del reglament per facilitar l'ús del, eli elal. "Vivim en una Espanya diversa, que té diferents cultures i llengües, diferents maneres de fer política, però aquesta riquesa ens fa millors", ha assegurat.