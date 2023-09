Un home es presenta a l'hospital a Reus i confessa haver apunyalat la seva mare

Elshan detingut un home de 44 anys a quarts de sis de la tarda d'aquest dimecres per un cas de. L'autor dels fets hauria apunyalat la seva mare de 79 anys, segons les primeres informacions a les quals ha tingut accés Nació.El detingut s'hauria presentat a les urgències de l'hospital psiquiàtric reusenc amb les mans tacades dei hauria confessat l'agressió aa la seva mare. Immediatament, la policia catalana ha mobilitzat diverses patrulles i han accedit a l'habitatge on han trobat la dona ferida per diverses ganivetades.Els fets han tingut lloc al, a tocar del centre de la ciutat i, segons les primeres informacions, l'home pateix problemes psiquiàtrics i hauria pogut patir unen el moment de l'agressió. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció i l'agressió, però no han explicat més detalls sobre els fets.La policia catalana ha desplegat fins a quatre unitats a la zona per intervenir en el succés i el(SEM) dues ambulàncies. El SEM ha auxiliat la víctima de l'agressió al mateix lloc dels fets, la qual ha quedat ferida per les ganivetades, tot i que no es pateix per la seva vida i hauria estat traslladada a l'hospitalde Reus.

