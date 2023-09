Toni Cantó desisteix de la política i es reinventa com a professor de teatre

s'ha cansat d'intentar-ho en el món de la política i ha decidit fer un nou gir a la seva carrera. Després de ser diputat deper posteriorment fitxar pel, l'actor havia decidit estrenar-se com a presentador en un canal d'extrema dreta. Ara, però, ha desistit definitivament del món polític i ha decidit fer-se professor de teatre.En concret, Cantó oferirà un curs a l', la seva ciutat natal, i que durarà aquest mes de setembre i el d'octubre. Entre les funcions del nou professor hi ha preparà els seus alumnes per diverses escenes que s'interpretaran a la gala dede la institució valenciana.L'actor es va estrenar al món de la política de la mà de l'extinta(UPyD), per la qual va ser diputat al Congrés entre 2011 i 2015. Posteriorment, es va unir al projecte d'i també va formar part de la cambra baixa espanyola fins al 2019. Amb la caiguda lliure de, es va passar alAmb els populars, va intentar presentar-se a la candidatura d'Isabel Díaz Ayuso per a les eleccions madrilenyes del 2021, però els tribunals van excloure'l per incomplir amb la llei electoral. Malgrat això, la president de la Comunitat de Madrid va premiar el seu suport fent-lo director de l'Oficina de l'Espanyol. Cantó va protagonitzar una polèmica per reunir-se amb una consultora per promoure el castellà a Rússia enmig de la guerra Però un any després se'n va cansar i va presentar la seva dimissió per anar-se'n a fer televisió. En concret, va fitxar com a presentador d'una televisió d'ultradreta . Però l'aventura no va anar gens bé. Mig any després de l'arribada de Cantó, el mitjà d'extrema dreta posava fi a les emissions aquest març al·legant "excessius costos". Caldrà veure si a l'actor li va millor tornant al món de la interpretació.

