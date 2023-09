Reobert l'accés a l'estació de Verdaguer i l'enllaç amb l'L4 per una incidència

Si ja heu tancat el canvi amb la L4 de Maragall i ara el de Verdaguer com farà la gent el canvi? Obligats a anar pel carrer sempre? — Edgar Braña Valls (@edgar_branya) September 6, 2023

Tarda d'afectacions a la línia 4. Una incidència no prevista ha obligat a tallar el vestíbul principal de l'estaciói l'enllaç que connecta la línia 5 amb la línia 4, segons ha informat. Les afectacions han durat prop de dues hores i ha comportat que els usuaris que han de fer transbord per arribar fins a l'haguessin de fer el recorregut per l'exterior. La incidència ha estat provocada per una mort, segons informa Betevé. Els Serveis d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets per una trucada d'assistència mèdica, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.L’alerta s’ha rebut a les 14.56 h i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques, però no hi ha constància que niGuàrdia Urbana s'hi hagin desplaçatPer ara no hi ha detalls de la causa de la mort.