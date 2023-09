Actes de la Diada 2023: aquesta és la guia de l'Onze de Setembre a Barcelona

Vigília al Fossar de les Moreres

De bon matí, ofrenes a Rafael Casanova

Quatre columnes a la manifestació independentista

La Festa de la Llibertat: concerts de matí i tarda

A la Diada Nacional de Catalunya demostrarem que la repressió de l'Estat espanyol no ens atura.



L'11-S, tornem-hi! 💪



ℹ️ https://t.co/ySHJ6mcxV3 pic.twitter.com/luCTnUH3A8 — Òmnium Cultural (@omnium) September 5, 2023

Acte institucional del Govern, amb la llengua com a protagonista

Portes obertes a la Generalitat i al Parlament

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Lad'aquest any, marcada per les negociacions per a la investidura de, tornarà a tenir la manifestació independentista com un bon termòmetre del moment en el qual es troba el moviment. La concentració serà ai forma part d'una sèrie d'actes que marcaran l'amb la capital catalana com a gran protagonista. Repassem a continuació quines són les activitats més destacades.A la vigília de l'Onze de Setembre, a tocar de la mitjanit, hi haurà la tradicional concentració al. Es tracta d'un punt emblemàtic de l'independentisme en record als caiguts durant el setge de Barcelona de l'any 1714 en el marc de la. L'espai sempre deixa alguna escena curiosa, com l'any passat, quan el mateix 11-S es van cremar les banderes d'i deEl primer gran acte de la Diada és sempre les tradicionals ofrenes a. L'homenatge a l'últimcap de Barcelona abans de la caiguda en mans borbòniques és fa poc abans de les nou del matí al monument a la capital catalana i posteriorment a la seva tomba, a l'església dede. Hi participen representants del, del, partits i institucions de la societat civil.Les 17.14 hores tornarà a ser el gran moment de l'independentisme. La manifestació impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) recorre Barcelona amb el lema "Via fora". Aquest cop amb quatre punts de sortida que convergiran a, que l'entitat presidida per Dolors Feliu vol rebatejar com a plaça. Cada punt de sortida formarà part d'una columna, amb un valor de la república catalana associat.Òmnium repetirà aquest any la Festa de la Llibertat, la 21a edició, que comptarà amb concerts al matí i a la tarda d'aquest Onze de Setembre. Després de l'acte polític de l'entitat, a partir de les 13 hores hi haurà un concert d'al passeig Lluís Companys de Barcelona amb la, lai l', la guanyadora i les dues finalistes del programa. Per rematar-ho, a partir de les 18.30 hores i després de la manifestació independentista, actuaranEl Govern ha escollit lacom a fil conductor dels actes i la imatge institucional per a la Diada. En aquest sentit, l'acte institucional per a l'Onze de Setembre, que arrancarà a les deu del vespre, se celebrarà a lesde, com els darrers anys, i reivindicarà el català com a "nexe d'unió en la diversitat". L'executiu planteja una posada en escena amb artistes que representin la diversitat sociocultural del país, amb músics de tot el territori de parla catalana, performances lingüístiques i la participació de col·lectius culturals de tot el país.Més enllà de la sèrie d'actes vinculats amb la Diada, cada Onze de Setembre el Palau de la Generalitat i el Parlament de Catalunya acullen jornades de portes obertes. A la seu del Govern es podrà accedir el diumenge de les 11 a les 19 hores mentre que el dilluns es podrà fer de les 11 a les 17 hores. Pel que fa a la cambra catalana, es podrà entrar per la Diada d'11 a les 18 hores. Altres espais també acullen portes obertes: els pots consultar aquí