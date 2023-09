Meritxell Batet deixa la política

Mostra el teu compromís amb Nació.

ha renunciat a l'acta de diputada al Congrés i deixa la primera línia política. La cap de llista del PSOE per Barcelona, guanyadora de les passades eleccions espanyoles, ja va descartar repetir com a presidenta de la cambra, càrrec que havia ostentat la passada legislatura. A través de Twitter, Batet ha comunicat la decisió després de 19 anys dedicats a la política, on ha fet de diputada, de ministra del govern espanyol i de presidenta del Congrés. "És el millor moment per deixar la política activa amb la satisfacció de la feina feta i el deure complert", ha dit.Batet no ha explicat els motius de la seva decisió, però ha volgut expressar el seu agraïment a. En aquest sentit, ha ressaltat el seu compromís amb el projecte socialista. "M'hi he entregat en cos i ànima, i el seguiré servint allà on vagi", ha afirmat. En plenes negociacions per a la investidura, Batet ha expressat el seu convenciment que aviat hi haurà un nou govern "de progrés" liderat per Sánchez "que continuarà amb els avenços i les reformes que necessita la societat espanyola".Batet ha estat en aquests últims anysa Madrid. Professora de Dret Constitucional, el 2004 va arribar al Congrés després d'una de les campanyes més dures que es recorda, la que va fer el presidentdesprés dels atemptats de l'11-M. Sánchez li va donar confiança ja des del principi fent-la número dos per Madrid el 2015 i el 2016. Després va ser ministra de Política Territorial i finalment presidenta del Congrés, on ha hagut de gestionar els incidents amb Vox ia la cambra.Sempre ha defensat el diàleg amb Catalunya i una visió més federal de l'Estat. Més oberta i més federal, sí, però sense apartar-se dels límits que marca la Constitució.