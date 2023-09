L'acusat de matar l'exdona a Manresa va confessar el crim espontàniament als Mossos

Insuficiència respiratòria aguda

L'home jutjat aquests dies per un jurat popular per asfixiar fins a la mort la seva exdona amb paper film a Manresa l'abril del 2021 vaespontàniament alsquan encara era a l'hospital recuperant-se del seu. Els dos agents que li van dir que estava detingut han explicat durant la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona que quan li van dir que l'arrestaven peri abans de llegir-li els drets com a detingut, l'home va dir: "". Tots dos han dit que l'home estava atordit, però estava conscient i comprenia tot el que li deien.En la tercera sessió del judici han declarat els dos agents que van llegir els drets com a detingut a l'acusat quan encara era a l'hospital., que els va donar permís per parlar amb ell. Quan es van identificar i li van dir que eren allà per detenir-lo per haver matat la seva exdona, abans que li poguessin llegir els drets com a detingut, els va dir que aquell dia la discussió havia acabat "malament". Segons ells, va ser una declaració "", sense que li preguntessin res i com si "tingués ganes de dir-ho".Pel que fa a lade l'escenari del crim, els mossos van trobar el cadàver de la dona embolcallada amb paper filmi la cadira trencada a la qual. "Amb el film també havien intentat fer una corda, amb la que s'havien fet nusos per lligar la dona amb la cadira i", ha dit un dels agents. La víctima tenia lesi un. El cos era a terra i la cadira on s'asseia s'havia trencat en caure segurament pelper deslliurar-se del paper film. Al balcó del pis també hi van trobar un cendrer amb vuit burilles, cinc de les quals després es comprovaria que eren de l'acusat.Altres mossos han explicat que el pis on es va trobar el cos estava, i que les claus es van trobar al. També van trobar el televisor engegat i amb el volum molt alt i totes les finestres tancades. Al pis no semblava que hi hagués hagut cap robatori ni cap baralla, perquèexcepte la cadira a terra trencada.Els mossos que van practicar la inspecció ocular del vehicle de l'acusat amb el que es va intentar suïcidar han destacat que els va sorprendre trobar unadels seients del darrere. A l'interior hi havia un rotlle de paper film industrial, de mig metre d'amplada, semblant al paper film que s'utilitza als aeroports per embolicar les maletes i que no puguin ser obertes. Al cotxe, entre d'altres coses, també hi van trobar uns guants, un preservatiu, cinta adhesiva i la bossa de laamb el fum del cotxe. També els blísters de diferents medicaments.Els metges que van practicar l'autòpsia han explicat que la causa de la mort va ser una "" que situen sobre les 10 del matí. L'agressió es va produir per l', "amb la mà o per l'efecte del paper film". El cos presentava alguns, diverses rascades superficials i la. La fractura es va produir per un cop directe o quan la víctima va caure a terra, "cosa que podria ser per l'intent de la víctima d'escapar", han explicat. Un dels hematomes es va trobar a la, produïda per la pressió contra les dents. A preguntes del fiscal, els pèrits també han explicat que s'estima que la mort per asfíxia triga uns quatre minuts a produir-se.Una de les coses que els forenses no han pogut determinar és com va arribar el cos a terra. "Una de les hipòtesis és que la víctima s'intentés alliberar de qualsevol manera, però tampoc es pot descartar que s'aboqués la víctima a terra", ha dit una de les metgesses., "però això pot tenir a veure amb el fet que estava embolcallada amb el film, que és un material flonjo".De lespracticades en sang i orina, l'única substància que es va trobar va ser la cafeïna. No hi havia restes ni de drogues ni cap psicofàrmac.A més, en analitzar elde l'acusat i un ordinador que feia servir s'hi van trobar, els dos dies abans del crim, sobre diverses maneres de. Així, hi havia, per exemple, recerques sobre simular una, matar amb ganivet, amb una pistola pneumàtica de claus o amb paper film, com va acabar passant. També hi havia recerques sobre comperquè semblés un suïcidi i no pas un homicidi.També es va localitzar una conversa entre l'acusat i la víctima on ell li deia que havien de fer alguna activitat per recuperar la, que ho havia vist a la televisió. Això podria explicar, segons els Mossos, per què la dona es va acabar deixant lligar de mans, embolicar amb paper film i tapar els ulls amb un antifaç.