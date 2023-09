Lamine Yamal és un dels protagonistes de l'#InfoK del @SomSX3 i es dirigeix als alumnes de cara a l'inici de curs escolar: pic.twitter.com/3hG17YQ8CW — Arnau Blanch (@arnau_blanch) September 6, 2023

Els seguidors de l'i del noutenen una sorpresa molt especial. "Hola infokaires, com esteu? Soc eli jugo amb el" han estat les primeres paraules de la jove promesa blaugrana per donar ànims als milers d'alumnes catalans que aquest dimecres han arrancat un nou curs escolar Amb un català perfecte que no ha de sorprendre a ningú -es tracta d'un noi nascut i criat a-, Lamine Yamal ha explicat que està "molt" per aquesta temporada i que és "unmolt important". "M'esforçaré moltíssim per donar el millor i aconseguir els meus objectius; espero que vosaltres també comenceu el curs amb lesal màxim", desitja als estudiants mentre que conclou amb un "!".Amb només 16 anys, Lamine Yamal s'ha convertit en el nou jugador de moda. Format a, ha sorprès no només per la seva, sinó per laque ha demostrat en els pocs partits amb el primer equip. Amb les sortides de futbolistes com Ansu Fati i amb el bon nivell que està demostrant, tot fa pensar que serà una peça important per aaquesta temporada.

