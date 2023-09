El motiu pel qual les articulacions fan mal quan ha de ploure

". Tothom ha sentit aquesta previsió infal·lible alguna vegada. I, si no, és perquè n'ha estat l'emissor. No és un pressentiment infundat, sinó que té unaque està relacionada amb laI és que el canvi de temps, de manera resumida, és un canvi de la pressió atmosfèrica. Tot i que sembli un concepte imperceptible amb els sentits per a les persones, com a éssers vius, tenim la capacitat de notar aquests canvis. Ho fem gràcies als, un tipus de neurona sensorial que aporta informació a partir de la pressió arterial.Aquests baroreceptorsi és per això que experimentem la sensació de molèstia en aquestes zones quan el temps és canviant. No tothom ho nota amb la mateixa intensitat, però. Les persones que pateixencom l'artrosi que provoquen el desgast del cartílag en són més susceptibles.

