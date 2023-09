Per què no es pot recuperar l'estació de metro «Correus» si TMB l'ha restaurat aquest estiu?

Sembla que durant les obres d'aquest estiu a l'L4 s'ha restaurat l'estació fantasma de Correus.



L'estació de metrofa més de mig segle que està abandonada. Aquest estiu, aprofitant les obres que TMB ha fet a un sector de la Línia 4, també s'han fet accions per conservar la parada: s'han renovat lesi s'han protegit elsamb una capa de metacrilat. Tot i això,de tornar a obrir l'estació al públic. Per què?La parada, de només una via i una andana, encara és visible. Entre el trajecte de, en direcció, encara es poden observar unsde l'època sota uns arcs, com une i de mobles Astúries, a més d'un rètol antic amb el nom de Correus. En tot cas, el motiu de la seva mort com a estació està lligada al seu naixement com a parada: es va construir amb un, la qual cosa explica per què era tan petita. Va acabar tancant per laBarcelona té vuit línies de metro i, actualment,tot i que no totes estan en funcionament. Entre els exemples destaca lque formava part de lade l'actual metro. Va ser la primera a construir-se i se la coneixia com. Un altre cas és el de l'í, ubicada entre li la, sota l'Avinguda Gaudí. Es va idear als anys seixanta amb una andana, escales mecàniques, vestíbul i boca de metro, tot i que mai s'ha fet servir per un canvi d’última hora.