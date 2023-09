Sis detinguts implicats en una de les principals plantacions de marihuana al Pallars Sobirà

Imatge de les tendes on dormien els detinguts. Foto: Mossos



Desarticulada una important plantació de marihuana al Pallars Sobirà. Elshan, d'edats compreses entre els 25 i els 48 anys relacionats amb un cultiu a la demarcació de. Les detencions es van produir a finals d'aquest juliol, durant l'operació de desmantellament realitzada pel cos policial. Els agents van intervenir 2.800 plantes per valor de 4 milions d'euros, Els presumptes autors estan acusats d'unL'operació es va iniciar quan els Mossos van tenir coneixement d'una possibleen una zona boscosa al costat de la població de, al terme municipal de Soriguera. De manera discreta es van fer les primeres comprovacions i van confirmar la plantació, així com l'existència deon viurien les persones responsables de la seguretat i del seu manteniment.Les plantes es trobaven en diferents feixes desbrossades al llarg d'un. També es va localitzar, per sobre de la plantació i enmig del bosc, el que s'anomenaamb sis tendes de campanya. A més a més, havien habilitat una altra zona on esla collita.Després de realitzar una sèrie de, i amb tots els indicis recollits, a primera hora d’ahir es va realitzar l'explotació de laamb l'entrada i perquisició a la zona on habitaven els detinguts i el. El dispositiu estava format per investigadors, agents de seguretat ciutadana, equips de l'ARRO i l'helicòpter. Els agents van intervenir les 2.800 plantes, que formaven un pes total de droga de 2.156 quilos. A més, els investigadors van localitzar documentació i cinc telèfons mòbils.En el moment de l'entradai inicialment. Poc després, el dispositiu policial va permetre detenir-los. Els detinguts passaran properament adavant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.