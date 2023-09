Desigualtats de proximitat: això cobra l'1% més ric del teu municipi

Quant ingressen els veïns de cada municipi, en funció del seu nivell de riquesa? Dades per als municipis de més de 5.000 habitants

Com es reparteixen els ingressos totals de cada municipi, en funció del nivell de riquesa per als seus habitants? Dades per als municipis de més de 5.000 habitants

Quins són els municipis més i menys desiguals dels Països Catalans Dades per als municipis de més de 5.000 habitants (pots fer-hi zoom)

Totes les dades municipals sobre la renda i el seu repartiment, als Països Catalans Dades per als municipis de més de 5.000 habitants (pots desplaçar-te lateralment per consultar totes les dades i, tot i que es presenten ordenats de més a menys desiguals, es pot reordenar tota la taula a partir d'una columna clicant-ne l'encapçalament)

Així s'ha fet aquesta notícia

La font bàsica per a aquesta informació són l'estadística de la últim any disponible, el 2016, pel que fa a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent.



Cal tenir en compte que, en aquesta estadística, la renda consta com les bases imposables general i de l'estalvi de les declaracions de l'IRPF. Això vol dir que no es tracta d'un recull dels salaris -i d'altres prestacions i ajudes socials-, sinó que també s'hi inclouen els rendiments del capital mobiliari (com accions), els derivats de bens immobles o els d'activitats econòmiques. En canvi, no es té en compte per determinar el nivell de riquesa el patrimoni acumulat.



Fedea realitza els seus càlculs en base a la mostra d'IRPF treballada i difosa per l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF) a partir de les dades de la Hisenda espanyola (AEAT). En ella, s'hi inclou també informació d'aquells contribuents que no estan obligats a presentar autoliquidació en no complir els mínims d'ingressos o altres requisits, ja que l'agència tributària en té igualment informació. Tot i això, la mostra té algunes limitacions, com el fet que, per a les retribucions molt baixes -per sota d'un llindar que varia-, els treballadors no han ni de tributar. Per això, aquests no consten en els registres de contribuents, cosa que implica que els ingressos de les rendes baixes podrien ser fins i tot inferiors als mostrats en base a aquesta estadística. Igualment, aquesta tampoc no pot dividir les dades en el cas de declaracions conjuntes.



Així mateix, aquesta mostra de dades de l'IEF només és representativa a nivell provincial. El que fa Fedea és aplicar-hi càlculs per corregir els factors d'elevació poblacional per aconseguir estimar dades fiables de renda i desigualtat a nivell local. No es tracta, per tant, d'un precisió perfecta, sinó d'una aproximació.

El mapa de laés força conegut. Entre la renda neta mitjana de 26.500 euros ai la d'11.150 ao de 12.200 a, hi ha tot un món. Ara bé, no es tracta d'un cas aïllat ni excepcional.Ben al contrari, allò que segurament no es coneix tant és que diferències similars es reprodueixen també a la majoria de municipis i, malgrat que no necessàriament es plasmin a nivell de barris, sí que conviuen. I la desproporció ja és enorme si es posa el focus en els més opulents, aquella cada localitat. A Barcelona, per exemple, aquells que l'integren ingressen més de 450.000 euros, de mitjana. O encara més, els del 0,1% a la cúspide s'hi embutxaquen més de dos milions anuals.Es tracta de dades elaborades a partir dels informes de la fundació, els quals, al seu torn, es nodreixen de les mostres de lai de l' més informació de la metodologia, aquí ). Malgrat tot, només disposa d'estimacions per alsi el procés de càlcul és dilatat, d'uns sis o set anys des del de referència, fet que provoca que l'última actualització disponible del 2016. En tot cas,a bona part de les ciutats des del 2004, any més antic amb aquesta estadística elaborada.La inequitat en els ingressos encara es veu més clara quan s'observas'emporten els veïns, si s'agrupen en quintils. És a dir, grups que engloben cadascun un 20% dels contribuents, de menys a més rics. Si tothom rebés el mateix, per tant, cada quintil obtindria una porció del 20%, però la realitat és ben diferent. A quasi la meitat de municipis (entre ells, Barcelona),del total, mentre que, a pràcticament enlloc, el quintil més pobre arriba a sumar-ne el 5%. I si s'analitza específicament la ració per a l'1% més ric, aquesta és encara més descaradament superior a aquest percentatge unitari de contribuents que representa.Les dades anteriors constaten acumulacions d'ingressos en les franges altes, sobretot en comparació amb els quintils inferiors. Tot i això, elpermet calibrar amb una sola xifra el nivell de desigualtat en un municipi determinat. Va ser ideat amb aquest propòsit i el seu valor pot ballar entre 0 (desigualtat mínima, tothom té el mateix) i 1 (desigualtat màxima, una persona ho té tot i la resta, res). Normalment, per tant, aquells municipis amb més acumulació als nivells alts tindran coeficients de Gini més elevats.El següent mapa mostra el seude més de 5.000 habitants (sense dades per a la Catalunya Nord), per visualitzar fàcilment quines s'acosten més a la màxima igualtat i a la màxima desigualtat. I malgrat que es pugui pressuposar que les ciutats grans poden tendir a més diferències internes,. Seleccionant, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi, apareixen també totes les dades anteriors per quintils i per l'1% superior.Amb aquestes dades es pot observar, per exemple, quea la majoria de municipis. Unes quantitats, en tot cas, que inclouen, no es tracta exclusivament de salaris i prestacions. També s'hi troben, per exemple, les inversions en, cosa que altera també la xifra dels ingressos, fins i tot situant-los per sota de zero en algunes ocasions. Sigui com sigui, totes les dades dels municipis dels Països Catalans es poden consultar i reordenar a la següent taula interactiva.