Fracassa la vaga de mestres del primer dia de curs amb menys d'un 1% de seguiment

Un docent per cada tres aules, els serveis mínims durant l'aturada

El nou curs escolar ha arrencat amb vaga. Els sindicats) ivan decidirla convocatòria prevista per aquest dimecres, tot i que ha estat un fracàs. El Departament d’Educació ha xifrat en un 0,89% el seguiment de la vaga al sector públic amb la informació aportada pel 61,27% dels centres, amb dades de les 12 hores.L’aturada està convocada pelsper al personalfuncionari, interí i laboral de l’ensenyament públic que depèn del departament, així com elLa decisió de mantenir la convocatòria es va prendre aquest dimarts a la tarda després de celebrar-se la primera mesa sectorial d’Educació del, i que va acabar sense acord. Elsvan considerar que durant la trobada, la, Anna, no va entrar en cap de les demandes dels docents:, explicava la portaveu d’USTEC, IolandaLa principal reivindicació dels sindicats -tant els que fan vaga com els que no- és la reversió de les, però també s'inclouen reclamacions com eldel deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament; l'equiparació salarial per al professorat de l'FP; i lade dues hores lectives per als majors de 55 anys. Tot plegat, amb el rerefons de tancar carpetes i, com demana tot l'entorn educatiu, poder centrar-se en l'educació inclusiva.Elha fixat elsper a la vaga d'aquest dimecres als centres educatius. En concret, hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre ia infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial i les llars d'infants, els serveis mínims seran del 50%.En el cas del personal de, cuina, acollida, extraescolars i del servei d'atenció als alumnes amb necessitats especials, també hi haurà d'haver almenys la meitat del personal. En el complex educatiu des’estableix el 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.