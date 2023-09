Destapat un nou policia infiltrat en la defensa d'un col·legi electoral durant el referèndum de l'1-O

Mostra el teu compromís amb Nació.

Nou cas d'unen l'activisme. Una investigació del mitjà El Salto amb la col·laboració de la Directa ha destapat el sisè talp en els moviments socials a Catalunya. Es tracta del, que feia servir la identitat de, i ha estat present en l'durant sis anys, en els quals es va desplaçar, com en elde 2017.En aquella ocasió, segons relaten els mitjans esmentats, el Sergio va defensar un, on s'hi havia aplegat des de la nit anterior al costat delsi d'un grup d'. Tot i la presència d'aquests grups, no es va produir cap intervenció dels antiavalots al centre.Aquesta no va ser, però, l'única vegada que va actuar a Catalunya, ja que els'hi va tornar a desplaçar per participar en una manifestació antirepressivaamb un cartell en què clamava "". Sigui com sigui, sempre va mobilitzar-se de la mà dels CDR.Es tracta del primer policia infiltrat que, com Marc Hernández Dani Hernández , Ramón Martínez i Maria Amengual ; o una posterior, com Mavi. Sergioi, un any després, ja va entrar als moviments socials de la capital de l'Estat.