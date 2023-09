Jorge Vilda trenca el silenci després de ser destituït: «No m'ho mereixia»

En dues setmanes,ha passat de tocar ela tastar l' El seleccionador de la selecció femenina de futbol va ser destituït aquest dimarts deu dies després de guanyar el. El seu paper de còmplice en elva ser-ne el detonant: el madrileny va passar de ser aplaudit pel títol a aplaudir l'infame discurs de l'ara president suspès de la federació , que van acabar per fer saltar del càrrec al madrileny. Un acomiadament "", segons el mateix entrenador, que aquest dimarts a la nit ha trencat el silenci.Amb la suspensió de Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol la destitució de Vilda. Tot i això, en una entrevista a la Cadena Ser, el tècnic s'ha mostrat sorprès per la decisió:L'explicació que m'han donat és que calenM'hi he deixat la pell i marxo amb la consciència tranquil·la, però no em mereixia la destitució", ha proclamat Vilda.Pel flamant campió del món, el seua Rubiales en l'on el president es va atrinxerar al càrrec i va criminalitzar el feminisme , tampoc s'ho valien. "Quan hi ha 150 persones aplaudint és difícil ser l'únic que no ho fa. Vaig aplaudir quan el president em va comunicar la renovació, per la seva gestió del futbol femení, que ha multiplicat per quatre el pressupost. PeròUn altre dels presents que va aplaudir el discurs va ser el seleccionador masculí, Luis. L'entrenador ha mantingut el càrrec amb unaa Vilda i va demanar disculpes pels aplaudiments. De la Fuente, amb un guió ben preparat, va valora les crítiques rebudes com "totalment merescudes" per un comportament "inexcusable" i ha justificat que creia que Rubiales anava a dimitir durant l'assemblea de divendres passat.Vilda va arribar el 2015 al càrrec en substitució d'Idesprés de les seves etapes al capdavant de la sub 17 i la sub 19. Tot i la destitució, el seuserà continuïsta delVilda. La RFEF ha apuntalatcom a nova seleccionadora. És laque estarà al capdavant del combinat espanyol. L'asturiana feia cinc anys que era ladins de l'staff de Vilda i, des d'aleshores, s'ha consolidat com unapel que fa al creixement del combinat espanyol.

