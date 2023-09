Feijóo, sobre les condicions de Puigdemont: «No puc acceptar-les encara que em costi la presidència»

Mostra el teu compromís amb Nació.

ha contraposat aquest dimecres les reivindicacions canàries amb les deahir a canvi de donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, tot dient que l'arxipèlag. Sobre les condicions de Puigdemont per donar suport a la investidura de, ha assegurat: "No puc acceptar encara que em costi la presidència". Ha afegit que no pot admetre "una Espanya en què el principi d'igualtat es trenqui i que s'accepti que una part dels espanyols que han incomplert la llei tenen patent de cors per continuar incomplint-la".El líder del PP ha repetit que seria una "anomalia democràtica que la persona buscada per la justícia espanyola decideixi el futur del nostre país" i ha subratllat que "un 6% dels espanyols no pot fer xantatge al 94%". Ho ha dit després de la seva, després de trobar-se amb el president de les Canàries i president de Coalició Canària,. Feijóo s'ha reunit amb el polític canari dins de la seva ronda de contactes de cara al debat d'investidura el 26 de setembre."Sé que hem de donar una proposta i hem de buscar undel problema territorial de Catalunya, però això serà un pacte d'Estat o no serà i es farà d'acord amb la llei o no es farà". Feijóo ha retret a Puigdemont que reclami una amnistia que implicaria que la democràcia espanyola sigui igual a unai que Espanya no es mantingui com una nació "després de 500 anys d'existència". Feijóo ha assegurat que el PP parla amb legitimitat sobre Catalunya perquè "ha obtinguta Catalunya que Junts i més que ERC"."Entre el xantatge i les noves eleccions -ha afirmat-, hi ha una tercera opció: l'acord dels partits constitucionalistes i les polítiques de consens". Feijóo ha refermat que ésacceptar una llei d'abans de la investidura o un referèndum d'autodeterminació. "No es pot acceptar mai un xantatge de ningú per important que sigui en un moment donat" ha afirmat Feijóo. Ha assegurat que la Constitució no permet la independència ni l'amnistia, però que Sánchez farà el que calgui per romandre a la Moncloa.El candidat a la investidura Ha reiterat que la reunió amb Junts és innecessària si el partit no es mou dels plantejaments fets públics ahir per Puigdemont. Ha assegurat que "el PSOE és ara el partit de Sánchez" i ha al·ludit al fet que Podem va qualificar ahir Felipe González de-després que l'expresident critiqués la possibilitat d'una amnistia- sense que els socialistes diguessin res. Ha sortiti ha considerat "inacceptables" les declaracions de Podem.El líder del PP ha assenyalat que s'ha compromès amb Clavijo per posar fi alsdel govern espanyol amb l'arxipèlag després que s'hagin promès unes inversions que no s'han executat. Ha afirmat que el president canari "no fa xantatge". En la trobada s'ha parlat del finançament autonòmic i Clavijo ha expressat que no volen que un canvi en el sistema de finançament no es pot fer "en detriment d'uns territoris". "La Constitució no és un xiclet", ha afirmat el president canari, repetint el que havia dit Feijóo fa uns dies.