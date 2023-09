El Barça esborra una foto de João Félix amb Cruyff: «Aquest posat ens és familiar»

Jajaja el propio Barça ha sentido tanta vergüenza de comparar a Joao Felix con Cruyff que ha borrado la publicación. pic.twitter.com/koS2dsTiIl — Llourinho (@Llourinho) September 5, 2023



El cm del Barça comparant Joao Felix amb Cruyff el crit que he fotut sjdjdj no tenim cap mena de vergonya https://t.co/nIeJMoqN9c — toi toi (@elpolyklin) September 5, 2023



Comparar a Joao con Cruyff es como comparar a Mariano con Messi. https://t.co/FPqX9cVsMw — Torren (@Torren__) September 5, 2023



❗️Joan Laporta has been obsessed with Joao Felix as a player since he played for Benfica in 2019. The president insists that Joao reminds him of Johan Cruyff.



— @sport pic.twitter.com/pOqNW5smAt — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 5, 2023

no és. Així ho han expressat els aficionats deldesprés que el club blaugrana compartís una publicació a les xarxes socials on comparava els dos jugadors. En concret, unadel flamant fitxatge replicant una de les posicions més cèlebres d'un delsde la institució. ", s'expressava el compte oficial en el text d'acompanyament de la instantània.L'afició ha reaccionat a la piulada amb una a. "És com compararamb", ha retret, indignat, un perfil de Twitter. D'altres s'ho han pres de manera més distesa: "El cm del Barça comparant João Félix amb Cruyff el crit que he fotut sjdjdj", comentava, irònic, el tuitaire ElPolyklin.Finalment, el Barça ha hagut d'. No és el primer cop que es fa referència a les similituds de João Félix amb Johan Cruyff. El president,, veu al portuguès com l'de la llegenda holandesa. Per ara, Félix n'ha heretat el dorsal 14.L'arribada del portuguès al club blaugrana ha fet realitat el seu, tal com va afirmar Félix al mes de juliol quan, per sorpresa, anunciava en una entrevista amb el periodistaquei que "sempre ha estat la primera opció". Les paraules de João Félix van ser totalment, perquè en aquell moment no es trobava a l'òrbita d'interès del Barça.

