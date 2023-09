Retorn a les aules sense incidències i amb la primera jornada de vaga

Més recursos per combatre la segregació

Cartells en contra dels barracons

El curs 2023/2024 ha arrencat aquest dimecres al matí amb 20.000 alumnes menys, més professors i més recurso s, però sobretot marcat per laen peu de guerra amb elper revertir les retallades del 2010. La reunió de dimarts no va aconseguir acostar posicions i, finalment, s'ha mantingut l'aturada prevista pel primer dia lectiu de prop d'un milió d'alumnes catalans. També s'ha consolidat l' avançament del calendari escolar , impulsat el curs passat, tot i que amb jornada lectiva completa, en comptes de lesEl relleu en la conselleria, no han servit per acabar amb el pols entre els sindicats i el departament, que ve de lluny. Enguany, el curs començarà amb una, convocada per USTEC, el sindicat majoritari, CGT i la Intersindical, que el curs passat ja va evitar-se in extremis . Els sindicats reclamen concessions i denunciende la conselleria per recuperar les condicions laborals als treballadors. La Generalitat ja ha fixat elsper al primer dia d'aturada, tot i que no es preveu un gran seguiment.Els sindicats ja es van concentrar dilluns a les portesi sortiran al carrer novament aquest dimecres en unaque recorrerà el trajecte entre la plaça d'Urquinaona i la plaça. Els sindicats exigeixen el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament; l'per al professorat de l'P, i lper als majors de 55 anys. Anna Simó s'hi ha tornat a referir, aquest dimecres en una entrevista als Matins de TV3, on ha insistit que, abans de concretar una reversió de retallades cal comptar amb unde cara el 2024.El primer secretari del, també s'ha referit a l'inici del curs tot i que sense cap referència concreta, ni de l'aturada dels sindicats ni tampoc de les reformes en el calendari escolar. En una piulada, Illa ha demanat "adel sistema educatiu". En una piulada, Illa ha reclamat que l'educació sigui una prioritat" i l'ha qualificat d'eina imprescindible per construir el futur.Una de les grans novetats del curs és que es manté l'avançament del calendari escolar, impulsat el darrer curs pel llavors conseller d'Educació, Josep, pels cursos de l'etapa d'infantil, primària i ESO. Els alumnes dei FPcomençaran el 12 de setembre. Simó ha recollit el testimoni del seu antecessor i s'ha mostrat inflexible: "El curs 2024-2025 pactarem sobre el calendari. Que no només fixa l'inici de curs. Però", ha reblat la consellera. Es manté l'avançament, tot i que s'ha substituït la jornada intensiva, amb les tardes d'oci educatiu per la jornada lectiva completa.Una de les novetats és que enguany es posa en marxa la figura delde coeducació, convivència i benestar emocional, amb més de 3.400 al conjunt del sistema. La nova figura l'ocuparan docents que són a les plantilles i a l'octubre es formarà als referents que ja estan identificats i que començaran a treballar aquest curs.D'altra banda, també s'han fusionat elsen un únic protocol perquè els docents puguin detectar millors situacions de violència masclista,, entre altres. A més a més, entrarà en funcionament el nou registre de situacions de violència de l'alumnat.Pel que fa a l'escola inclusiva, aquest curs s'ha dotat amb 25 milions d'euros més de reforç, 355 nous professionals d'atenció educativa i l'ampliació de les hores de monitoratge de suport. També s'han augmentat les partides dees destinarà el doble d'inversió per a l'escolarització de l'80 milions d'euros en recursos per combatre la segregació. Augmenten les partides, però també augmenten l'alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques augmenta i són un total de 26.978 alumnes, 6.000 més que fa un any.Més enllà de les novetats en l'aturada i l'avançament del calendari escolar, els dèficits entambé han estat presents en l'arrencada del curs.al barri de ladel, per exemple, ha dut a terme una encartellada reivindicativa per rebutjar un nou inici de curs eni reclamar que finalitzin les obres del nou edifici del carrer, que acumulen. La previsió era que aquest setembre els estudiants poguessin començar el curs al nou espai, però el passat mes d'agost elva informar el centre que el calendari s'endarreria després que l'empresa constructora es declarés parcialment insolvent.