El telèfon d'atenció a les violències masclistes rep 9.500 trucades entre gener i agost, un 16% més que el 2022

Segons la conselleria, la violència ha estat exercidaen el 85% dels casos atesos, seguit per l'àmbit familiar (6,4%) i el sociocomunitari (5,8%). Pel que fa a lesque es relaten a les trucades, les més freqüents han estat la, seguida de la física. En les dades d’aquest 2023, s'observa també un augment en la durada de les trucades. Més de la meitat són llargues i. Al seu torn, la línia ha incorporat diverses millores com ara una primera atenció psicològica i assessorament jurídic.La consellera d’Igualtat i Feminismes,, ha atribuït l’augment de trucades a un majori ha afegit que aquestes xifres demostren que la millora en l’"facilita que les dones facin el pas de demanar ajuda i també indiquen que hi ha més consciència per part de l’entorn a l’hora de detectar quan s’està produint una situació de violència masclista”. En aquest sentit, ha destacat la importància que tota la societat prengui partit en la lluita contra les violències masclistes i ha emfatitzat que “”. Alhora, ha recordat que “hi pot trucar qualsevol persona davant el mínim indici de violència masclista”.

La línia d'atenció a les violències masclistes és, atén les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès. Entre les millores que s’hi han dut a terme, el telèfon ha passat a oferira les víctimes. Així, un professional especialitzat en violències masclistes escolta la dona i li ofereix. Per això, les trucades han passat a tenir una durada més llarga.A més, segons la situació de violència viscuda i les necessitats de la dona, es facilita un primer. I és que el telèfonestà connectat als diferents serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. Per exemple, a través d’aquesta línia es poden programar visites als serveis que necessiti cada dona. Si és necessari, també té capacitat per fer trucades de seguiment dels casos.El telèfon també es coordina amb els, eli eldel departament, que proporciona una atenció psicològica immediata en casos de feminicidi o temptatives de feminicidi, així com d’agressions d’especial gravetat.