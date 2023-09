Montserrat Bacardí, guanyadora del III Premi d'Assaig Ricard Torrents

"Després d'anys d'endinsar-me en la seva obra, em feia il·lusió reconstruir aquesta mena de retaule o trencaclosques tan fragmentat que va anar construint Teresa Pàmies". Amb aquestes paraules ha rebut el III Premi d'Assaig Ricard Torrents la filòloga Montserrat Bacardí. En un acte celebrat aquest dimecres al Centre Cultural Teresa Pàmies de la Biblioteca Agustí Centelles de Barcelona, l'assagista ha estat reconeguda per la seva obra La veritat literària de Teresa Pàmies, la primera biografia completa de l'escriptora i periodista de Balaguer. L'esdeveniment també ha comptat amb la participació d'Eva Espasa, vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement de la UVic-UCC; Carlota Torrents, filla de Ricard Torrents, i Gemma Redortra, directora d'Eumo Editorial.

Espasa, Bacardí, Torrents i Redortra conversant durant l'acte Foto: Hugo Fernández

Primera biografia completa de Teresa Pàmies

Un moment de l'acte de lliurament del III Premi d'Assaig Ricard Torrents Foto: Hugo Fernández



Entre els fets reals i la literaturització dels fets

Dues autores amb llarga trajectòria

Montserrat Bacardí amb l'obra guardonada Foto: Hugo Fernández

El Premi d'Assaig Ricard Torrents Bertrana, convocat per la, va néixer el 2021 amb l'objectiu de promoure el conreu i la difusió del, ha recordat Espasa durant l'acte. Aquest any, el protagonisme recau en l'obra de Montserrat Bacardí, després que Albert Altés i Julià guanyessin les edicions anteriors. D'altra banda, Redortra ha destacat que "el premi és una porta d'entrada a noves veus" i "pretén recollir el", impulsor i primer rector de la UVic-UCC i fundador d'Eumo Editorial, que ens va deixar al març. En aquest sentit, Torrents ha volgut recordar el seu pare: "Li hauria agradat molt presenciar aquest premi, però sobretot veure que comparteix vincle amb Teresa Pàmies i Montserrat Bacardí", ha declarat emocionada.El jurat, format per Joaquim Albareda, Francesc Codina, Pilar Godayol, Cristina Junyent, Marina Subirats i Blanca Llum Vidal, ha seleccionat l'obra de Bacardí com a guanyadora perquè és "fruit d'una" i "narra amb unl'apassionant trajectòria vital de Teresa Pàmies, alhora que reivindica la riquesa i l'interès de la seva extensa obra literària". Així mateix, el premi ha suposat una dotació dei laamb l'editorial Eumo.Montserrat Bacardí, catedràtica de lade lai membre de lade l', no és pas la primera vegada que estudia Teresa Pàmies, atès que anteriorment ja havia tingut cura de l'edició d'obres seves.Aquesta vegada, però, ha volgut entrar de ple en la vida de l'escriptora balaguerina. La veritat literària de Teresa Pàmies, un volum de, recull lade Pàmies des dels anys d'infantesa i joventut a Balaguer, passant pels primers contactes amb lesi l'impacte que la, fins a les conseqüències del seua partir de les obres i els arxius personals de l'escriptora i d'entrevistes als seus familiars, "una col·laboració decisiva per al llibre", ha remarcat Bacardí. Profusament documentada, l'autora teixeix amb versemblança els clarobscurs de la vida intensa i fructífera de Pàmies, tant en la faceta política com en la literària.El treball, en certa manera, també reivindica la trajectòria de l'escriptora i periodista. "Fa més de set anys em vaig adonar que Teresa Pàmies era una, malgrat la qualitat, la prodigalitat i la significació del seu llegat literari", ha revelat Bacardí, que va decidir emprendre aquest camí per posar en relleu la tasca de Pàmies. Tot i això, reconeix que ha estat "una aventura fascinant teixir la seva vida" i, alhora, "un repte encaixar les peces d'una biografia que de vegades semblava un trencaclosques"., nascuda el 8 d'octubre del 1919 a, va ser escriptora, periodista i activista. Escrivia, sobretot, per explicar i per explicar-se. De fet, una de les grans disjuntives de la seva obra és la, ha explicat Bacardí. La mateixa Pàmies va manifestar més d'una vegada que es considerava una: "Tota la seva obra reflecteix la seva experiència, fets, opinions i sentiments viscuts, recordats i reformulats a posteriori, en un exercici d'autoconstrucció d'un subjecte literari", ha exposat l'autora.Els seus—a Santo Domingo, Mèxic, Belgrad, Praga i París—, marcats per moments foscos que va voler oblidar i per l'esperança de poder tornar un dia a casa, la van portar a incorporar aquesta part més testimonial a l'obra. Així ho explica Bacardí al pròleg: "La seva vida travessa tota la història del, és a dir, la, els grans, les, el, l'exili, els, lai els; seguir-ne el recorregut significa aproximar-se a la contemporaneïtat".Així doncs, Pàmies "representa un" i "escrivia des d'un, però alhora amb una: tant formal, perquè barreja gèneres i estils, com conceptual, perquè no tenia por d'expressar res, malgrat la censura provinent de la ideologia marxista o del règim franquista", ha conclòs Bacardí.Cal recordar que Pàmies va començar la seva faceta d'escriptora ai la va continuar quan va tornar ael 1971, tasca que no va abandonar fins que va morir. La seva obra és una de les més polígrafes i prolífiques de la. En total, va escriure milers d', com ara Testament a Praga (1970), Quan érem capitans (1974), Va ploure tot el dia (1974) i Gent del meu exili (1975), entre d'altres.D'aquesta manera, el premi III Premi d'Assaig Ricard Torrents i l'obra La veritat literària de Teresa Pàmies també s'afegeixen a lade, reconeguda per la publicació de llibres d'i de la, com ara El Quixot en català (2006) o La traducció catalana sota el franquisme (2012), i lesAnna Murià. El vici d'escriure (2004), Gràcia Bassa, poeta, periodista i traductora (2016) i Maria Dolors Orriols, viure i escriure (2019).