El capità del Reial Madrid posa en dubte que Hermoso sigui una víctima: «No ho podem condemnar»

El capitán del Real Madrid y de la selección española “se mantiene al margen”, porqué no sabe si Jenni es “víctima de abuso de poder”, ya que “no ha hecho la denuncia”.



Más machista y más facha no se puede ser… pic.twitter.com/twxQwuQKeM — Marc Crosas (@marccrosas) September 6, 2023

Després de setmanes de silenci, només trencat per un comunicat tebi emès aquest dimarts en què s'evita demanar cap mesura, un jugador de la selecció espanyola de futbol s'han pronunciat sobre el. Ho ha fet el capità del Reial Madrid,, quei ha reblat que l'equip es manté al marge i no pot condemnar els fets.En una roda de premsa, el futbolista ha defensat que les accions del president suspès de las'estan investigant per les vies corresponents i ha justificat el seu silenci perquè Hermoso "". Amb tot, s'ha limitat a reiterar que Rubiales va actuar de manera "inadequada".Les declaracions de Carvajal arriben l'endemà que la mateixa Federació hagi emès un comunicat en el qual ha, i al conjunt de la societat, pel "" del que ha estat el seu màxim exponent que, han volgut subratllar, no els representa ni a ells ni a l'Estat.

Altres notícies que et poden interessar