L', la segona ciutat més poblada deldesprés de Londres, s'ha declarat endesprés de rebre una-890 milions d'euros- per complir reclamacions d'igualtat salarial. Les autoritats locals han informat que s', tret de l'atenció a persones vulnerables i els serveis legals, tal com recull la cadena britànica de televisió Sky News.El líder del Govern municipal de Birmingham,, ja ha advertit que les autoritats locals hauran de prendre "", apuntant així una sèrie de retallades que poden arribar a afectar les carreteres, projectes culturals i espais públics. Així mateix, la situació podria afectar el finançament municipal del, que se celebrarà a l'estadi Alexander, ubicat als afores de la ciutat, segons apunta la radiotelevisió britànica BBC.Amb tot, el Govern local ha emès així un comunicat en què insisteix que "el consell està en una posició en què, però no té els recursos per fer-ho". Una situació crítica que posa en escac els serveis públics d'un dels nuclis de població més importants del país.

