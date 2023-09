Batalla campal en una desocupació privada a Reus: ganivets, gas pebre i sis detinguts

Batalla campal al mig del carrer

per unaprivada d'un pis a Reus ubicat en un edifici de 10 plantes entre l'avinguda Vidal i Barraquer i Pere el Cerimoniós, segons ha avançat El Diari de Tarragona. Fins ahan estat, quatre de les quals formen part de l'empresa de desocupacions i dues són els ocupes de l'immoble. Tal com es desprèn de les dades que han transcendit,per l'ús de, que ha afectat alguns veïns i veïnes.Els fets han tingut lloc a quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts. Segons les informacions publicades pel citat mitjà, fins a quatre persones d'unad'immobles s'haurien presentat al pis per treure per la força els ocupes, després que aquest dilluns ja haguessin fet un. Segons sembla, en aquesta ocasió haurienmesures més contundents per fer fora els ocupes, fins a l'extrem que han fet servir gas pebre, el que ha derivat en una situació caòtica a l'edifici.Els ocupes també han respost l'atac de gas pebre amb violència, ja queatacant els treballadors de l'empresa de desocupacions. Els fets han pujat encara més de to i han arribat a les mans. La baralla s'ha convertit en unaali hi ha hagut ferits, segons el diari de paper. En aquest punt, elha estat notori, amb molts efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Reus.Finalment, la policia ha acabat detenint tots els implicats: els quatre treballadors de l'empresa de desocupacions i els dos ocupes del pis, tots ells per delictes de. A més a més, alstambé se'ls acusa d'unde. Tots ells tenen entre 29 i 39 anys.

