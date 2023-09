El crit nazi que ha obligat Zverev a aturar un partit: «És la frase més famosa de Hitler»

La diferencia de tener una educación antifascista a no tenerla.

El tenista alemany, 12è al rànquing de l'ATP, era al bell mig del seu partit decontra l'italià Jannik Sinner quan va sentir el crit d'un aficionat que el va fer aturar-se en sec. Era a l'equador del quart set i li tocava treure, però va anar ràpidament cap al jutge de cadira. Visiblement molest, l'alemany li va dir que acabava d'escoltarque l'observava des de la grada.Els fets han passat aquest dilluns. Tot just després d'escoltar a Zverev, el jutge de cadira es va girar i va mirar cap a la graderia intentant localitzar qui havia pronunciat tals paraules. En qüestió de minuts, els guàrdies de seguretat van trobar l'aficionat i, una petició que havia fet expressa el mateix tenista.La frase que havia pronunciat l'individu és, que significa Alemanya per sobre de tot. En el seu moment,però anys després del règim de Hitler es va eliminar precisament per la seva relació amb el període nazi.Més enllà d'aquest inèdit moment, el duel es va reprendre i va acabar en una treballadaFinalment, Zverev va superar els problemes físics que va patir durant la trobada i va superar Sinner per 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 i 6-3 després de prop de cinc hores de partit. Ara, alsque es disputaran aquest dimecres, el tenista alemany es veurà les cares amb el murcià, número u del món.

