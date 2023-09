Montse Tomé, primera dona al capdavant de la selecció espanyola femenina de futbol en substitució de Jorge Vilda​

al capdavant de la selecció espanyola femenina de futbol: serà una dona i és l'asturiana. Només tres hores després que el tècnic madrileny fos notificat del seu comiat per part de la Reial Federació Espanyola de Futbol (), la Federació s'ha afanyat a nomenar la seva mà dreta en el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.i, a partir d'ara, s'encarregarà de pilotar la nova etapa que s'enceta a l'equip de l'absoluta amb les mesures de regeneració anunciades per l'actual president,. S'estrenarà aquest mateix setembre, a la Nations League davant Suècia i Suïssa. L'asturianadins de l'staff de Vilda i, des d'aleshores, s'ha consolidat com una peça fonamental pel que fa al creixement del combinat espanyol.

Altres notícies que et poden interessar