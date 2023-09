Sense acord amb els sindicats: es manté la vaga en l'inici de curs

Mostra el teu compromís amb Nació.

El nou curs escolar arrencarà amb. Els sindicats) ihan deciditla convocatòria prevista per aquest dimecres, segons han confirmat fonts sectorials a. La decisió s'ha pres després de celebrar-se la primera mesa sectorial d’Educació del, que ha tingut lloc aquest dimarts al departament i ha acabat sense acord. Elsconsideren que durant la trobada, la, Anna, ha relatat les novetats del curs exposades aquest dilluns de manera “genèrica” i no ha entrat en cap de les demandes dels docents:, ha explicat la portaveu d’USTEC, Iolanda, als periodistes.La principal reivindicació dels sindicats -tant els que faran vaga com els que no- és la reversió de les, però també s'inclouen reclamacions com eldel deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament; l'equiparació salarial per al professorat de l'FP; i lade dues hores lectives per als majors de 55 anys. Tot plegat, amb el rerefons de tancar carpetes i, com demana tot l'entorn educatiu, poder centrar-se en l'educació inclusiva.En declaracions a Catalunya Ràdio, Simó va dir dimecres passat que no pot concretar lade lesfins que no sàpiga elde 2024. Per Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, això són. "Ens ha indignat", assegurava aquest dilluns a Nació , abans de la mesa sectorial prèvia a l'inici de curs.L'exemple paradigmàtic delentrei sindicats és el. Aquest curs serà el segon que començarà a la primera setmana de setembre, una decisió que va prendrei va anunciar per sorpresa, i que va aixecar la indignació dels professors, que des del primer moment van denunciar que no havia estat consensuada. Un trencament que, de moment, farà que el retorn a les aules sigui amb una vaga del professorat.