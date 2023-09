Fa vuitanta anys queva entrar en acció. El, però, fa gairebé una dècada que es va unir amb el gegant francèsper treballar plegats a l'Estat. Ara, el canvi és més gran:GeoPost forma part de la multinacionali els canvis a Espanya són part de l'estratègia pera tot el món. D'altra banda, el gegant francès de paqueteria vol convertir-se en lai quedar-se amb l'e-commerce a gran escala.En aquest sentit, l'any 2014 la companyia es va quedar amb el 57% de l'operador britànic wnDirect. A més, també tenen altres filials arreu d'Europa, com Chronopost a França i Portugal, Pickup Services a França o DPD a altres països. Ara,Per ara, l'empresa francesa no ha confirmat quan es farà efectiu el canvi d'imatge, tot i que as aquest ja s'ha produït.i l'empresa deixa el llegat de ser lade paqueteria urgent de la península Ibèrica.

Altres notícies que et poden interessar