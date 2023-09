Ferits cinc joves després de caure amb el cotxe per un precipici de 30 metres a Sort

A Sort, un cotxe s'ha precipitat per un desnivell de més de 30 m (02.54 h) Dels 5 ocupants, 3 en surten pel seu peu, un quart cal buscar-lo pels voltants i evacuar-ne en llitera el cinquè. Hi hem treballat 5 dotacions #Bomberscat pic.twitter.com/3ZBiWOjbN9 — Bombers (@bomberscat) September 5, 2023

han resultataquesta passada matinada després deen què viatjaven per unen una pista forestal al terme municipal deSegons informen els, l'avís dels fets, que han tingut lloc al punt quilomètric 1 de la, ha tingut lloc a les. Per causes desconegudes, el vehicle ha sortit del vial i ha caigut pel, provocant ferides en els cinc ocupants,, tots d'entre 20 i 25 anys.Dels cinc ocupants,, un quart ha estatde l'accident i posteriorment evacuat en llitera, i el cinquè ocupant ha quedat, del qual n'ha pogut sortir amb l'ajuda dels Bombers, que han destinat cinc dotacions per efectuar el rescat. També hi han treballat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (), que han traslladat els joves, amb pronòstic menys greu, a l', a Tremp.

