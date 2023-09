La RFEF trenca amb Rubiales i demana perdó al conjunt de la societat

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF pide disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad.



L'endemà que la selecció masculina es pronunciés, per fi , sobre el petó robat del fins ara president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (), Luis Rubiales, a la internacional Jennifer Hermoso en la celebració del Mundial, la mateixa Federació ha emès un comunicat en el qual ha demanat, peldel que ha estat el seu màxim exponent que, han volgut subratllar,ni a ells ni a l'Estat.En paraules del nou líder temporal de l'òrgan públic,-que és qui ha signat la missiva-, les accions de Rubiales han provocat "dolor i angoixa" i això fa que des de la RFEF se sentin. La RFEF, a més a més, ha assenyalat que el seu perdó no respon, només, al polèmic petó a Hermoso, sinó també a les imatges que es van retransmetre arreu del món "durant la final i en els moments posteriors".Segons Rocha,i "en tots els àmbits socials i polítics ha estat un exemple de comportament i de decòrum esportiu, com ha demostrat durant dècades". Aquesta "noblesa i prestigi internacional" de l'Estat, ha apuntat el successor de Rubiales, "s'han vist entelats" per Rubiales. Per això, des de la RFEF han adquirit unA banda d'això, en la carta també s'ha explicat queque, en el seu moment, va firmar Rubiales. Per a la Federació, l'actuació del fins ara president li correspon només a ell. "Rubiales és l'únic responsable de les seves actuacions davant la societat, davant els òrgans esportius i, si és el cas,", han conclòs l'escrit.

