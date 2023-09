L'podria deixar-se de dir així. El país més poblat del món -ha superat a laaquest mes d'abril- podria aprovar un canvi absolutament històric que faria que es passés a dir. És la proposta que elvol portar alel pròxim 18 de desembre i que, segons explica la CNBC índia, és molt probable que acabi tirant endavant.Les primeres sospites han aparegut quan a lesa un sopar en el marc de la reunió deles presentava l'ara president indi com el "president de Bharat". Arran d'això, fonts governamentals han explicat a la redacció índia del canal estatunidenc que es preveu una sessió especial del Parlament del país perquè ratifiqui la decisió.Per què aquest nom? Doncs perquè Bharat és el nom amb el qual es coneix el país en moltes de les llengües que es parlen a l'Índia, també en l'-que comparteix cooficialitat amb l'-. El seu origen ve de, un mític emperador de la literatura índia que, en la mitologia, es considera com la primera figura que va conquerir tot el territori del país.En cas d'acabar-se confirmant, no es tractaria del primer país del món que canvia de nom en els últims anys. A l'estiu passat, per exemple,va anunciar que a partir d'ara passava a dir-se internacionalment Türkiye . Altres casos recents són el d'dient-se(2020),canviant a(2019) o lasimplificant el seu nom a(2016).

