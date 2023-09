Confirmat un cas de dengue autòcton a Catalunya

Inspeccionen les zones per detectar nous casos

ha confirmat un cas deautòcton a, tal com han explicat fonts del Departament de Salut a l’ACN. Es tracta d’un menor del. El cas es va detectar a finals d’agost i, després de la investigació epidemiològica pertinent, es va considerar que la transmissió havia estat autòctona. El nen va estar ingressat a l’hospital i ara ja ha rebut l’alta. Fins al 7 d’agost s’havien confirmat 27 casos de dengue importats a Catalunya.Segons ha avançat El Periódico, el menor, de quatre anys, va ingressar a l’hospital. Ara, des de Salut Pública s’estan fent les actuacions corresponents per evitar el possibled’altres persones. S’estan buscant de manera activa nous casos als llocs on va residir el pacient i als llocs que hagi visitat i s’estan realitzant lesen les zones anteriors per detectar possibles focus de transmissió.A més, s’ha alertat els serveis d’atenció primària i hospitalària per detectarentre les persones que hagin residit o viatjat a la zona. També s’ha sol·licitat la realització de cribratges delimitats en la zona de detecció per a lai els seus components, òrgans i teixits. Durant l’any 2022 la detecció de casos va augmentar gairebé als nivells d’abans de la pandèmia amb un total de 120 casos confirmats. Tots els casos van ser importats d’àrees geogràfiques endèmiques de dengue, un 76% de la regió de lesNo obstant això, el risc d’importació de casos de les zones endèmiques cap a les zones no endèmiques on hi ha presents possibles vectors fa que la transmissió sigui factible i això ocasioni l’aparició de casos en la població autòctona. Aquest seria el cas, per exemple, dels casos autòctons que van aparèixer durant els anys 2018 i 2019 a(2 a Catalunya) i, dels apareguts adurant el 2020 (11 i 13 casos, respectivament) o dels brots detectats durant el 2022 a, amb 6 casos, i França, amb 9 brots i 65 casos.

