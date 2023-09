Tercer accident en sis mesos a la mina de Súria: cau una paret damunt d'un vehicle

Tercer accident a la mina deen sis mesos.Unva caure sobre una excavadora amb un treballador a dins, que va resultar il·lès. Els fets van passar el, tal com ha avançati ha confirmat l'ACN i, en conseqüència,reclama més inversió en seguretat a laaixí comque un tècnic especialitzat deaccedeixi a la mina per ajudar en les investigacions.El sindicat qualifica els fets di assegura que no han estat més greus perquè la part que s'ha desprès era de lai la inèrcia deva ser més lenta. CCOO recorda que aquest és e des del 9 de març, quan van morir tres geòlegs . L'altre es va produir a finals de juny, quan un treballador va resultar ferit end'uns tres quilos.Respecte al primer accident, elsde 28, 29 i 31 anys van quedarper una roca d'1,9 tones que es va desprendre del sostre d'una galeria al Minador 30, a uns 800 metres de profunditat. L'informe intern d'ICL Iberia, l'empresa propietària de la mina, va concloure que l'accident amb tres geòlegs morts va ser "imprevisible". El segon cas es va produir a finals de juny. Un treballador va resultar ferit després de caure-li al cap una pedra mentre estava de servei. Segons la propietat es va qualificar com a "incident menor", tot i que va requerir el trasllat del miner a l'hospital. Això sí, l'empresa va subratllar que va ser per precaució i que va ser donat d'alta el mateix dimecres. Aquesta nit, segons la informació que ha transcendit, l'ha passat a casa seva.

