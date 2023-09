Piqué se'n va de copes... amb el xou futbolístic de Twitch

Calendari de la Kings i la Queens Cup

Després d'unes vacances necessàries i amb lapel mig per anar agafant forces, tornai el seu xou a. Ho fa amb dues copes: lai la, dues competicions paral·les en calendari que tindran un format diferent del que fins ara s'havia vist a les lligues. En aquesta ocasió, hi haurà una fase de grups que posteriorment donarà lloc a la fase final amb eliminatòries directes.Tot plegat després que aquest dilluns s'hagi celebrat una nova edició del, i que ha tornat a sacsejar els equips. Anteriorment, ja es va obligar alsi als seusa mantenir només entre quatre i cinc jugadors de la plantilla a la Kings League. Això es va fer perquè ara es poguessin incorporar nous futbolistes. En el cas de la Queens League, s'ha descartat un mínim de dues futbolistes per també deixar pas a altres de noves.Pel que fa al calendari, Piqué i el seu equip han decidit mantenir els partits femenins eli els masculins el. D'aquesta manera, la fase de grups de les dues copes començarà aquesti s'allargarà aproximadament un mes, amb l'última jornada disputant-se els diesAmb només un dia de descans, els classificats de cada grup s'enfrontaran entre si eli les grans finals se celebraran el dissabte següent. Tot plegat acompanyat de dos formats que han funcionat i que en algun moment fins i tot han mantingut més audiència que els partits: el-programa de divendres abans de la jornada- i l'-programa de dilluns amb el resum i les polèmiques de la jornada-.Però l'acció no acabarà quan es coneguin els campions de copa de les dues competicions, que se celebren per primer cop després de les dues primeres rondes de lliga. I és que el cap de setmana delcomençarà la, una nova competició en què, per primer cop, els equips masculins i femenins de cada club hauran de col·laborar per intentar endur-se el trofeu. Es disputarà també els diesi la gran final serà elI no, no seran partits mixts en què jugaran homes contra dones. Es tracta d'una eliminatòria a partit d'anada i tornada en què un dels dos el disputarà l'equip masculí i l'altre el femení. Llavors, se sumaran els gols que cada club ha marcat en els dos partits i d'aquí en sortirà el guanyador de cada eliminatòria fins a la gran final i el títol. Després de conèixer el campió del "regne" es farà el diaunaque serà la fi de festa del primer any de projecte, que tornarà al gener, ara sí, altre cop en el format de lliga regular.