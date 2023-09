El Govern celebra que «ara sí» Puigdemont i Junts se sumin a la via de la negociació

ERC dona la benvinguda a Junts a la negociació

La CUP ho veu amb "escepticisme"

Les condicions de Puigdemont

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La proposta deper començar a negociar una investidura deha provocat una onada de reaccions. La plana major de Junts, ambal capdavant, i el gruix de l'independentisme s'ha desplaçat fins a Brussel·les per escoltar de primera mà les paraules del dirigent de l'expresident a l'exili. Des de Catalunya, el Govern també ha estat pendent del discurs del líder de. La portaveu,, ha celebrat que "ara sí Junts es decanti per la via de la negociació", queha defensat des del principi de la legislatura."El Govern creu quei sobretot per avançar cap a la resolució del conflicte polític amb l'Estat a través de donar veu als ciutadans del nostre país", ha dit, i ha assegurat que el Govern treballa en aquest sentit i celebra que Junts i Puigdemont també s'hi sumin.", ha assegurat. Així, l'executiu veu una "oportunitat d'or" perquè l'independentisme "uneixi forces" per forçar el govern espanyol a aprovar una amnistia i a avançar cap a l'autodeterminació.L'executiu també ha valorat positivament la reunió de Puigdemont amb. "Això forma part del concert de negociació", ha dit Plaja, que ha dit que aquest procés de negociació no comença de zero. Ha tret pit, en aquest sentit, de la feina del Govern en aquest sentit. "La llei d'amnistia també, que va començar amb el reconeixement explícit del conflicte polític i l'alliberament dels presos, i la derogació de la sedició", ha dit. "Ara, el context permet que es pugui fer un pas més; és un procés gradual en què cal anar arrossegant el govern espanyol", ha afegit.En un sentit similar, la diputada d'ERC al Congrésha celebrat que Puigdemont i Junts hagin entrat en l'estratègia de negociació. "ERC porta fent-ho quatre anys en solitari, però hem aconseguit fer asseure l'Estat en una taula de negociació i que assumís que existeix un conflicte polític", ha dit. Jordà ha recordat les condicions dels republicans -amnistia, autodeterminació, traspàs de Rodalies i posar punt final a l'espoli fiscal- per donar llum verda a una investidura i ha remarcat que encara no ha començat la negociació.La dirigent republicana ha dit que Puigdemont ha posat un "". En aquest sentit, ha dit que cal coordinació entre el moviment independentista per encarar aquestes negociacions amb el PSOE. ERC ha insistit que l'amnistia és una "línia vermella" per donar els vots en una investidura i ha dit que Pedro Sánchez haurà de seguir a la taula de negociació perquè Catalunya pugui celebrar un referèndum. "Els vots d'ERC no estan garantits", ha advertit.El diputat de la CUPha dit que només es pot imaginar un procés de negociació amb l'estat espanyol si aquest inclou de manera "explícita, indestriable i efectiva" tant l'amnistia i l'autodeterminació. El dirigent cupaire ha dit que aquest plantejament encaixa amb els criteris internacionalment admesos per abordar una resolució del conflicte i que és un bon punt de partida, però també ha expressat un "profund escepticisme" i "total desconfiança" respecte del punt d'arribada d'aquestes negociacions. "La proposta de Puigdemont no serà ni l'inici ni el final del conflicte, serà un episodi més del conflicte amb l'Estat", ha dit. Així, ha assegurat que el conflicte només podrà resoldre si es reprèn la mobilització al país, tant des de la societat com des de les institucions, i en aquest sentit ha fet una crida a mobilitzar-se per la manifestació de la Diada.Puigdemont és ara mateix al centre del tauler polític. L'aritmètica parlamentària sorgida de les eleccions espanyoles del 23 de juliol han concedit transcendència a l'expresident de la Generalitat, una nova oportunitat d'influir després del revés de l'última resolució de la justícia europea. I Puigdemont està decidit a jugar les seves cartes. Rehabilitat com a interlocutor -la trobada a Brussel·les ambindica la determinació de l'actual govern en funcions per assolir-hi un pacte-, l'expresident ha exposat les condicions per a la investidura de Pedro Sánchez des de la capital continental."No parlem d'un pedaç. Si hi ha acord, ha de ser un acord històric", ha expressat per destacar la singularitat de l'entesa que persegueix, que ha dit que marcaria un punt d'inflexió com no s'ha produït, al seu entendre, des de la "caiguda de Barcelona" l'11 de setembre 1714 i el Decret de Nova Planta que va abolir les institucions catalanes i va perseguir la llengua.