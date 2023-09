Els germans Roca sumen projectes: a punt per obrir la Rocambolesc Bikineria

Mostra el teu compromís amb Nació.

Els prestigiososcomencen el setembre amb nous reptes. Després de la Rocambolesc Gelateria i la Rocambolesc Confiteria, ara és el torn de la, l'últim projecte de. El nou local, que s'obrirà els pròxims mesos, estarà ubicat al, al Barri Vell de, al costat de la gelateria i la confitaria. Així ho han anunciat aquest dimarts el mateix Jordi Roca a través de lesMés acostumats als seus dolços, ara tocarà tastar les seves novesen format biquini. L'establiment oferirà el clàssic biquini de perfil dolç o salat i formatge, però també es vol apostar per, com ara el pastrami i la tòfona. Tampoc no hi faltaran les opcions vegetarianes ni les begudes, amb el suc de poma natural de l'com a refresc estrella."En diem bikini, planxat, sandvitx calent... Jo em quedo amb el bikini. Molt aviat obrirem una Bikineria molt rocambolesca per explotar el món salat més Rocambolesc.", ha publicat Jordi Roca al seu compte d'Instagram, juntament amb unen què se'l veu amb biquini i menjant-se un sandvitx, en al·lusió al doble significat entre l'entrepà i la peça de bany.Continuant amb la polisèmica del mot biquini, també està previst que, nadadora catalana de natació sincronitzada i medallista olímpica, tingui al local un espai dedicat a lade la seva, segons ha avançat RAC1.El nou local amplia així el, que va néixer elamb Jordi Roca i Alexandra Rivas arran de la gran passió del pastisser pels gelats. A més a més, s'uneix a altres projectes dels prestigiosos germans Roca, com ara l'hotel i xocolateria, el restaurant, la línia de begudesi, per descomptat, el