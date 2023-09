La Moncloa, sobre les exigències de Puigdemont: «Som als antípodes»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elha afirmat aquest dimarts que "li separa un món i estan als antípodes" de les posicions expressades per l'expresidentqui ha presentat les seves condicions per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez . La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha reiterat el terreny en el qual es mou l'executiu: "Tenim un estri que és el diàleg, un marc que és la Constitució i un objectiu que és la convivència". Rodríguez ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" als ciutadans: "Aquest govern fa complir la Constitució i va ser amb un altre govern quan algú va intentar saltar-se.la".Preguntada sobre si unaentra o no dins del marc constitucional, Rodríguez ha dit que el debat jurídic no tocava ara i que en aquests moments qui ha d'intentar aconseguir la investidura en aquests moments és: "El govern ha de respectar aquest procediment", proclamant que ha estat amb el govern de Sánchez quan "la Constitució es compleix en tot el territori". "Espanya ha parlat -ha afirmat la portaveu- i Espanya vol avançar".El ministre de l'Interior,-que ha informat de les ajudes pels aiguats en diversos territoris-, preguntat per si, com a magistrat, considera que l'amnistia encaixa amb la Constitució, ha assenyalat que "les mesures adoptades pel govern estan sempre dins del marc constitucional, és el que ens determina. L'objectiu és garantir la convivència dins sempre del marc constitucional".La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reiterat que la visita de Yolanda Díaz a Brussel·les per entrevistar-se amb Carles Puigdemont va ser en qualitat de líder de Sumar i no com a membre de l'executiu. Sobre la declaració d'Alberto Núñez Feijóo criticant Díaz i reclamant la sevaper Pedro Sánchez, la portaveu ha obviat les paraules del PP i ha subratllat la seva incapacitat per aconseguir una majoria en el debat d'investidura, recordant que només disposa del. Ha ironitzat sobre el poc marge de maniobra que té Feijóo, que només es pot reunir, segons ella, amb la resta de la cúpula del PP.Des de Brussel·les, Puigdemont ha afirmat que "no parlem d'un pedaç. Si hi ha acord, ha de ser un", ha expressat per destacar la singularitat de l'entesa que persegueix, que ha dit que marcaria un punt d'inflexió com no s'ha produït, al seu entendre, des dels fets de 1714. Per Puigdemont, el vot dels set diputats de Junts en el marc d'un acord que evités eleccions a Espanya ha de passar per la llei d'amnistia, sense renunciar a l'anhel d'un referèndum acordat. Puigdemont ha detallat que el pacte només serà possible si la part espanyola és capaç de crear un clima de "confiança" sense precedents. "Avui no existeixen les condicions per arribar a un acord. Aquestes condicions s'haurien de crear", ha reblat.Aquestes condicions prèvies inclouen la necessitat d'identificar els "elements del conflicte" amb l'Estat -des de la criminalització del referèndum de l'1 d'octubre fins a l'incompliment permanent dels pactes amb Catalunya-, el respecte a a la "legitimitat democràtica de l'independentisme", l'abandonament de la via judicial contra el moviment sobiranista i la creació d'un mecanisme de mediació i validació dels acords que operi des del primer moment de la negociació. Puigdemont ha posat d'exemple el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea, que s'ha de validar el 19 de setembre i que formava part dels acords per a la mesa del Congrés.