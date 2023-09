El jutge del cas Negreira investiga «corrupció sistèmica» en l'arbitratge amb el Madrid com a perjudicat

Mostra el teu compromís amb Nació.

El magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha decidit mantenir elcom a acusació particular en el, de possible manipulació arbitral per part del. El magistrat diu que cal investigar si hi havia "corrupció sistèmica" al(CTA), del qual Negreira era vicepresident, i que hauria permès al Barça influir en els criteris per qualificar els àrbitres i afavorir ascensos i descensos. Per això, veu raonable que qualsevol equip de primera divisió es personi com a possible víctima i part perjudicada. Així, el magistrat confirma la personació del club blanc, cosa a la qual s'havien oposat el Barça i el seu expresidentEl magistrat diu que qualsevol equip de laes pot sentir perjudicat i víctima per la suposada manipulació dels arbitratges, i per això es pot personar. Sí que diu que si es personen més clubs ho hauran de fer agrupats amb el Madrid o sota el paraigües de la Lliga, que també és acusació. En canvi, no accepta que el Barça es consideri perjudicat i víctima. Segons el magistrat, el sistema per manipular els arbitratges no era el deldirecte, sinó a lade Negreira, com a vicepresident del CTA, per valorar i qualificar les actuacions arbitrals.A més, el magistrat obre una peça separada per un possiblede la família d'Enríquez Negreira amb els diners cobrats del Barça, dels quals fins ara es desconeix el destí final, i també contra l'empresa, propietat de la família de, exdirectiu del Barça mort fa uns mesos. Tresep va cobrar al voltant d'un 30% de comissió per traspassar diners del Barça a Negreira. El magistrat diu que aquesta investigació pot allargar-se molt, perquè també inclou altres empreses relacionades amb Tresep, i impedirien tancar la peça principal.Igualment, el magistrat ordena a la(RFEF) i al seu responsable d'integritat, que enviï al jutjat els qüestionaris del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) que van respondre tots els àrbitres professionals; les circulars i comunicacions de qualsevol tipus intercanviats entre el CTA, càrrecs de la federació i àrbitres en relació a Negreira i el seu fill; i l'informe del departament d'integritat de la federació enviat a la UEFA i tota la documentació en el qual es basa.En una altra interlocutòria, el magistrat desestima investigar, exdirectiu del Barça i expresident del, com havia demanat la RFEF. Com que aquest òrgan va ser expulsat del procediment judicial, ja no pot demanar més diligències o que s'investigui a més persones. La federació va demanar que s'investigués Soler peri omissió del deure de perseguir delictes. El magistrat, a més, creu que si fos el cas s'hauria d'obrir un altre procediment judicial contra Soler, ja que la seva actuació no té relació directa amb elsdel Barça a Negreira.